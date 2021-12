Český běh na lyžích má problém. Kamion servismanů musel být po nehodě odstaven

Když se servisní kamion české reprezentace v běhu na lyžích blížil ke švédskému Göteborgu, narazil do něj nepozorný řidič jiného kamionu a to tak, že přímo do kabiny, jež byla zdemolována. „Všichni členové našeho servisního týmu jsou v pořádku. Bohužel je ale náklaďák nepojízdný,“ uvedl k celé situaci Štěpán Kaliba, ředitel úseku běžeckých disciplín.

V nabouraném kamionu převáželi servismani veškeré vybavební pro sportovce, tedy skoro až pětset párů lyží a dvě až tři tuny dalšího materiálu včetně vosků.

Prakticky záhy tak začala logistická operace vedoucí k tomu, aby toto vybavení sportovců dorazilo do švýcarského Davosu včas. Už v sobotu je totiž na programu sprint. „Na dalším závodě se představíme jen za vynaložení enormního úsilí celého realizačního týmu,“ prozradil směrem k budoucnosti Kaliba.

Na pomoc servismanům tak tedy z Česka do Švédska již vyrazily dvě dodávky, třetí byla na cestě do Davosu a musela se tak otočit. Zatímco ve středu ráno by dodávky měly dorazit na místo určení a vybavení by se tak mělo následně do nich přeskládat, v noci na čtvrtek už by mělo být nejen všechno vybavení, ale i celý český tým servismanů k dispozici českým závodníkům. To vše samozřejmě v případě, pokud půjde naprosto všechno ideálně.