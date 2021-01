Ledecká potvrdila pověst bojovnice. Po sobotním pádu v nedělním super-G dojela patnáctá

Její nedělní výkon, i když z toho byla nakonec až 15. místo, byl velice slušný s ohledem na to, s čím si musela během tohoto víkendu projít. Bylo znát, že má Ledecká z tratě v Crans Mortaně po sobotním pádu respekt, nebylo se čemu divit. A i když při posledním skoku udělala menší zaváhání, nakonec do cíle dorazila a to se ztrátou na čelo závodu 1,90 sekundy.

"Já jsem spokojenej moc, do poslední chvíle jsme nevědeli, jestli Ester pojede. Nakonec se rozhodla, že do toho půjde. Bolí jí rameno, pravá strana hýždí, ale zvádla to," nechal se slyšet po závodě v rozhovoru pro Českou televizi trenér Tomáš Bank. Ten pak potvrdil další plány, které má do dalších dní krátce před mistrovství světa v alpském lyžování se svou svěřenkyní. Ta se má představit v dalších závodech na lyžích v Ga-Pa. "Asi tam vynecháme nějaký trénink, ale máme v plánu tam jet," dodal.

Nejlépe náročnou trať super-G v Crans Mortaně, kterou nedokončilo hned několik závodnic včetně třeba Slovenky Petry Vlhové se startovním číslem 1 či domácí Švýcarka Wendy Holdenerová, zajela jiná domácí závodnice Lara Gutová-Behramiová. Ta se startovním číslem 9 zajela trať výtečně bez jakýchkoliv velikých i malých chyba v tu chvíli vedoucí Italku Brignoneovou překonala o více než vteřinu.

To další italská závodnice, kterým se mimochodem jinak v posledních dnech daří, Sofia Goggiová tentokrát závod nedokončila, když po posledním skoku minula poslední bránu. Jinak by tato italská favoritka dojela na druhém místě. Překvapením se pak stala Rakušanka Tamara Tipplerová, jež tentokrát zajela svou nejlepší jízdu v sezóně, když na první Gutovou-Behramiovou ztratil 93 setin a skončila na druhé pozici.