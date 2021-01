Ledecká slaví druhé nejlepší umístění v super-G. V Ga-Pa skončila na šestém místě

"Jízda byla velmi dobrá. Na jedné straně jsem velmi spokojen, že dokáže jet po pádu normálně a dobře, na druhé straně udělala trochu zbytečnou, velkou chybu. Nesplnila pokyny, musíme se na to nějak zaměřit," okomentoval jízdu své svěřenkyně kouč Tomáš Bank poté v rozhovoru pro Českou televizi.

Ester Ledecká tak potvrdila i nyní v sobotu, že se jí v této sezóně Světového poháru daří v rychlostních disciplínách a opět se tak vešla do elitní desítky. Jedinou výjimkou byl v tomto ohledu závod superobřího slalomu z poslední neděle konající se v Crans Mortaně, kdy den po zmiňovaném pádu skončila na 15. místě. Jedinými následky, které má nyní Ledecká po onom hrozivém pádu jsou pouze zatejpovaná spodní čelist a zašitý ret.

V sobotním super-G v Ga-Pa zajela takový čas, že na vedoucí Švýcarku Laru Gutovou-Behramiovou ztrácela 1,19 sekundy a průběžně se tak po své jízdě zařadila na třetí pozici. Ledeckou pak na bronzové příčce vysatřídala Italka Sofia Goggiaová, která překonala českou závodnici o 19 setin. Ledckou pak na konečnou šestou pozici ještě odsunuly Christine Scheyerová z Rakouska a Kanaďanka Marie-Michele Gagnonová, jež se startovním číslem 29 nakonec skončila třetí.

Pro Ester Ledeckou to bylo již třeřtí šesté místo v rámci Světového poháru v super-G, přičemž to nejlepší umístění zajela v super-G Ledecká v prosinci loňského roku ve Val d'Isere, kde triumfovala. Nyní Lededcká doplatila na to, že neuposlechla koučův pokyn, že by neměla přejíždět modrou čáru vymezující optimální dráhu. "To je zlozvyk ze snowboardu, jela moc kulatě. Začalo jí to poskakovat a ztratila tam rychlost. Je to velká škoda," řekl Bank. Ten však vidí vše pozitivně směrem k blížícímu se světovému šampionátu v alpském lyžování, jež se bude konat v Cortině d´Ampezzo. "Myslím, že ještě není úplně stoprocentně zpátky, ale že je na dobré cestě," dodal.

Z vítězství v závodě se tedy radovala vedoucí závodnice Světového poháru Švýcarka Lara Gutová-Behramiová, pro kterou je třetí triumf v superobřím slalomu v řadě za sebou. "Bylo dneska hodně těžké odhadnout, jaký bude sníh. Nebylo to jednoduché, neměla jsem dobrý pocit. Jenom jsem nechala lyže jet a fungovalo to," připomněla po závodě sama Švýcarka náročné podmínky na trati, se kterými se musely všechny účastnice vyrovnat. Ona to zvládla ze všech nejlépe.

SP ve sjezdovém lyžování v Garmisch-Partenkirchenu (Německo):

Ženy - superobří slalom (30.1.2021):

1. Gutová-Behramiová (Švýc.) 1:15,70

2. Lieová (Nor.) -0,68

3. Gagnonová (Kan.) -0,93

4. Goggiaová (It.) -1,00

5. Scheyerová (Rak.) -1,16

6. Ledecká (ČR) -1,19

7. C. Suterová -1,21

8. Nuferová (obě Švýc.) a Tipplerová (Rak.) obě -1,22

10. Gauthierová (Fr.) a Vlhová (SR) obě -1,27

Průběžné pořadí super-G (po 4 ze 7 závodů):

1. Gutová-Behramiová 345 b.

2. C. Suterová 205

3. Ledecká 196

4. Brignoneová (It.) 187

5. Tipplerová 180

6. Bassinová (It.) 162

Průběžné pořadí SP (po 21 z 33 závodů):

1. Vlhová 909

2. Gutová-Behramiová 847

3. Gisinová (Švýc.) 783

4. Goggiaová 740

5. Bassinová 715

6. Shiffrinová (USA) 615

...

10. Ledecká 413

48. Dubovská (ČR) 85