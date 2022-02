Parádní výkon sportovní bojovnice Ester Ledecké. Ovládla sjezd v Crans Mortaně

Proč je právě švýcarská Crans Mortana pro Ester Ledeckou tolik oblíbená? Vždyť právě tady loni ve sjezdu skončila druhá, před dvěma lety pak skončila třetí v kombinačním závodě.

Nyní ve sjezdu zajela čas 1:30,17 minuty, přičemž si tak vybudovala náskok 21 setin před druhou Norkou Mowinckelovou a 42 setin před třetí Rakušankou Hütterovou. V cíli se tak z jejího úspěchu mohl radovat i její otec Janek Ledecký.

Připomeńme, že poprvé se na lyžích ve sjezdu radovala z vítězství ve Světovém poháru v kanadském Lake Louise a to v prosinci 2019. Bylo to její první vítězství na lyžích vůbec. Rok na to se jí podařilo zvítězit poprvé v super-G ve Val d'Isere.