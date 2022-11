MS ve fotbale: Brazílie a Portugalsko slaví postup. K vidění byly i přestřelky i druhá červená karta

Mnozí fanoušci byli v očekávání, co veřejnosti nabídnou opět Brazilci za kouzla a čáry, ovšem první poločas duelu mezi Brazílií a Švýcarskem je musel zklamat. Dlouho to byly opravdu taktické šachy, které nevedly k nějaké výraznější příležitosti. Až ve 27. minutě se Raphinha odhodlal k centru na Viníciuse Jr., ale ten gólmana Sommera tehdy nepřekonal. Sommer se pak vyznamenal i proti následné Raphinově ráně z dálky a protože se na druhé straně nedařilo ani Vargasovi, jenž se ukličkoval tak, že nevystřelil, odcházely oba týmy do šaten za bezbrankového stavu. Po většinu času ale byli nebezpečnější Jihoameričané, jejichž střely několikrát dokázali Švýcaři blokovat. V 56. minutě ale je málem potopil sám gólman Alisson, jenž při rozehrávce zaváhal na tolik, že dostal do šance Embola. V 64. minutě se sice Brazilcům konečně podařilo otevřít skóre, když po parádní akci zakončoval ještě parádněji Vinícius, jeho gól ale neplatil kvůli předešlému Richarlisonově ofsajdu. Přestože kouč Tité se snažil hru oživit novými útočnými jmény, nakonec se o jediný gól zápasu znamenající postup Brazílie postaral nejméně očekávaný hráč Casemiro, který zužitkoval Rodrygovu přihrávku na tolik dobře, že z toho v 83. minutě vstřelil gól. Pak už konečně předváděli Brazilci svůj typický fotbal a Švýcaři nakonec byli rádi, že ubránili alespoň tuto prohru 0:1.

Dalším osmifinalistou na tomto šampionátu je po pondělí Portugalsko. To v duelu s Uruguayí bylo aktivnější, ale střely Carvalha a Félixe tehdy ještě potřebný cíl. Do větší šance se ale jako první dostali Jihoameričané ve 32. minutě, kdy po sólo akci Bentancura od půlící čáry, kterou okořenil kličkou proti třem soupeřům, sice vystřelil, ale gólman Costa ho vychytal. Mimochodem, pro Uruguayce to byla první střela na bránu, kterou na tomto MS vypustili. Portugalci museli do druhé půle bez zraněného Mendese. I bez něj se se ale svěřencům kouče Santose povedlo skórovat, když v 54. minutě se snažil Fernandes zleva spíše centrovat, ale balón propadl nakonec až do branky a to i zásluhou Ronalda, jenž si na kulatý nesmysl naskočil, ale i když ho netrefil, zmátl tím gólmana, 1:0. Čtvrthodiny před koncem ale mohl soupeř vyrovnat, kdyby ovšem Gómez netrefil tyč. Suárez následně pro změnu střílel do boční sítě. V nastaveném čase pak ještě Fernandes přidal druhou branku a to z penalty, která se odpískala i díky VARu za ruku. Portugalci se tak mohou těšit na vyřazovací boje.

Druhý duel skupiny H mezi Koreou a Ghanou začali daleko lépe Afričané a už po půlhodině hry se tak mohli radovat z vedení 1:0po Ayewově centru zakončoval přesně Salisu. O deset minut později byli Ghaňané ještě radostnější, když na 2:0 zvýšil po dalším Ayewově centru Kudus. Ve druhé půli ale zase na hřišti vládli Korejci, kterým se taktéž povedlo v krátkém intervalu dvakrát skórovat a pokaždé byl střelcem hlavičkující Čo Ku-song. V 68. minutě ale Williamsova přihrávka našla až Kuduse a ten rozhodl svou druhou přesnou trefou o vítězství. Na tom se nic nezměnilo ani po závěrečném mohutném korejském tlaku, který sudí Taylor ukončil po deseti minutách nastavení před rohovým kopem Asiatů. To rozlítilo kouč Paula Benta na tolik, že nakonec uviděl červenou kartu.

Hned šest gólů pak padlo i v duelu skupiny G mezi Kamerunem a Srbskem. Po deseti minutách už mohli jít Srbové do vedení, kdyby ovšem Mitrovičovův obstřel skvěle vychytal gólman Epassy. Za chvíli byl ale Mitrovič ještě ve větší příležitosti, z malého vápna ale taktéž neuspěl. Kolem 30. inuty zápasu zase měli velké šance na druhé straně a ty už gólem skončily, když z rohu dokázal skórovat na zadní tyči Castelletto. A za chvíli už to bylo 2:0, když zvyšoval Nantes. Do poločasu se ale Balkáncům podařil neskutečný obrat, jenž začal v první minutě nastavení. Nejprve po Tadičově centr skóroval hlavičkou Pavlovič, dvě minuty na to vystřelil nechytatelně Milinkovič-Savič. Obrat byl definitivně dokonán až po obrátce, kdy pohlednou akci zakončil do prázdné branky Mitrovič, 3:2. Jenže třemi body to neskončilo, v 63. minutě se totiž ukázal střídající Aboubakar, jenž zakončil lobem alá Poborský brejkovou situaci.

Konečné výsledky zápasů mistrovství světa ve fotbale v Kataru 2022 (28.11.2022):

SKUPINA G:

Brazílie - Švýcarsko 1:0 (0:0)

Branka: 83. Casemiro. Rozhodčí: Barton ­- Morán (oba Salv.), Zeegelaar (Sur.) - Fischer (video, Kan.). ŽK: Fred - Rieder. Diváci: 43.649

Brazílie: Alisson - Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro (86. Alex Telles) - Casemiro, Fred (58. Bruno Guimaraes) - Raphinha (73. Antony), Lucas Paquetá (46. Rodrygo), Vinícius Júnior - Richarlison (73. Jesus). Trenér: Tite

Švýcarsko: Sommer - Widmer (86. Frei), Akanji, Elvedi, Rodriguez - Freuler, Xhaka - Rieder (59. Steffen), Sow (75. Aebischer), Vargas (59. Fernandes) - Embolo (75. Seferovic). Trenér: Yakin

Kamerun - Srbsko 3:3 (1:2)

Branky: 29. Castelletto, 63. Aboubakar, 66. Choupo-Moting - 45.+1 Pavlovič, 45.+3 S. Milinkovič-Savič, 53. A. Mitrovič. Rozhodčí: Hassan Mohamed - Hammadí, Mahrí (všichni SAE) - Gallo (video, Kolumbie). ŽK: N'Koulou, Bassogog (mimo hřiště) - Milenkovič, Jovič (mimo hřiště). Diváci: 39.789

Kamerun: Epassy - Fai, Castelletto, N'Koulou, Tolo - Kunde (67. Ondoua), Hongla (55. Aboubakar), Anguissa (81. Gouet) - Mbeumo (81. N'Koudou), Choupo-Moting, Toko Ekambi (67. Bassogog). Trenér: Song

Srbsko: V. Milinkovič-Savič - Milenkovič, Veljkovič (78. Babič), Pavlovič (56. S. Mitrovič) - Živkovič (78. Radonjič), Lukič, Maksimovič, Kostič (90.+2 Djuričič) - Tadič, A. Mitrovič, S. Milinkovič-Savič (79. Grujič). Trenér: Stojkovič

SKUPINA H:

Portugalsko - Uruguay 2:0 (0:0)

Branky: 54. a 90.+3 (z pen.) Fernandes. Rozhodčí: Faghaní - Mansúrí, Abolfazlí (všichni Írán) - A. Marrí (video, Katar). ŽK: Neves, Félix, Dias - Bentancur, Olivera. Diváci: 88.668

Portugalsko: Costa - Cancelo, Dias, Pepe, Mendes (42. Guerreiro) - Carvalho (82. Palhinha) - B. Silva, Neves (69. Leao) - Fernandes, Ronaldo (82. Ramos), Félix (82. Vitinha). Trenér: Santos

Uruguay: Rochet - Varela, Giménez, Godín (62. Pellistri), Coates, Olivera (86. Vina) - Valverde, Bentancur, Vecino (62. De Arrascaeta) - Cavani (72. Suárez), Núňez (72. Gómez). Trenér: Alonso

Korea - Ghana 2:3 (0:2)

Branky: 58. a 61. Čo Ku-song - 34. a 69. Kudus, 24. Salisu. Rozhodčí: Taylor - Beswick, Nunn (všichni Angl.) - Kwiatkowski (video, Pol.). ŽK: Čong U-jong I, Kim Jong-kwon - Amartey, Lamptey. ČK: 90.+11 Bento (trenér Koreje). Diváci: 43 983

Korea: Kim Sung-kju - Kim Mun-hwan, Kim Min-če (90.+2 Kwon Kjong-won), Kim Jong-kwon, Kim Čin-su - Hwang In-pom, Čong U-jong I (78. Hwang I-čo) - Kwon Čchang-hun (57. I Kang-in), Čong U-jong (46. Na Sang-ho), Son Hung-min - Čo Ku-song. Trenér: Bento

Ghana: Ati-Zigi - Lamptey (78. Odoi), Amartey, Salisu, Mensah (88. Baba) - Samed, Partey, Kudus (83. Djiku) - A. Ayew (78. Kyereh), Williams, J. Ayew (78. Sulemana). Trenér: Addo