Český sport jako ten ruský? Bylo nalezeno přes 40 chyb u antidopingového výboru

Auditorům WADA se nezdálo třeba to, že čeští antidopingoví pracovníci, že dali dopředu šéfům sportovních oddílů vědět, koho se budou zrovna chystat kontrolovat. Nyní vzhledem k čistotě sportu toto nově český antidopigový výbor prostřednictvím svých komisařů dělat nesmí. „Jména vybraných hráčů jsme oznamovali ještě před koncem zápasu, aby nám je vedoucí týmů pomohli odchytit a oni nám neutekli ze stadionu nebo neodešli do šatny. V šatně hráče bez čísla na dresu těžko rozeznáte,“ nechal se slyšet k tomu vedoucí oddělení kontrolního testování a zkušený antidopingový komisař Jiří Kubálek.

Šéf českého antidopingového výboru Jiří Janák pak k tomu dodává, že WADA poukazuje na to, že by se při takovém postupu komisařů mohli testování připravit a třeba si tak vyměnit se spoluhráčem či dokonce zaměnit vzorek moči. „Je to velký průšvih. Kdybych tehdy věděl, že výsledky auditu budou takové, tak bych to místo pravděpodobně nepřijal, protože těch zjištění je tedy opravdu hodně,“ komentoval výsledky auditu ředitel výboru Jiří Janák, jenž je ve své funkci od loňského léta. Proto tak má nalezených 42 chyb v dosavadní práci výboru za pochybení předešlého vedení.

Mimochodem, výsledný počet 42 chyb patří k nejhorším výsledkům z těch auditů, které s prováděl zárovň v dalších zemích, kde byl chyb kolem patnácti až dvaceti.

Další z chyb českého antidopingového výboru byla i ta, že neměl plnit pobvinnost testovat registrované sportovceminimálně třikrát za rok mimo soutěže. Janák k tomu uvádí, že čeští komisaři tak činili vždy při závodech z toho důvodu, že tam sportovců bylo pochopitelně víc na jednom místě a neměli ta s testováním tolik práce. Zároveň řekl, že vedení výboru o této povinnosti ani nemělo tušení. „Od začátku se to špatně nastavilo a pak se to nechalo běžet nějakou setrvačností,“ sdělil Janák.

Také bylo auditem zjištěno, že nejednou se talo, že se analýza vzorků proběhla až s měsíčním zpožděním. K tomu je potřeba uvést, že český výbor posílá odebrané jednotlivé vzorky do laboratoře v německých Drážďanech. Aditoři WADA poukázali na to, že více než 400 těchto vzorků v rozmezí od roku 2019 až do konce září 2021 se do Drážďan dostalo právě s až měsíčním zpožděním. Podle komisaře Kubálka ani sama laboratoř neměla ponětí o sedmidenním limitu WADA. „V laboratoři nám říkali, že vzorky máme posílat do 14 pracovních dnů,“ prozradil.

Chaba se nalezla i u kontrol míst pobytu regitrovaných sportovců, kteří je musejí kontrolorům hlásit při každém odběru. Zároveň se nikterak příliš nekontrovalo, zda toto pravidlo někdo z registrovaných sportovců neporušil a popřípadě ani to, když kontroloři neradí registrovabným sportovcům co mají v případě pozotivního testu dělat, na koho se obrátit.

Zkušenosti z jiných států, které mají problémy s dopingem, vyplývá, že Česku nyní hrozí v případě, že se situace v tuzemském výboru nevylepší, třeba zákaz startu českých sortovců na mezinárodních soutěžích či dokonce zákaz reprezentace pod českou vlajkou. Šéf Národní sportovní agentury Filip Neusser však nepředpokladá, že k takovému trestu sáhne. „Ředitel Janák pracuje na nápravě, ale během roku samozřejmě nedokáže napravit všechny chyby, které zde byly deset let. Jsem ale přesvědčený, že se ta největší pochybení podaří napravit ve stanovených lhůtách tak, že se Česká republika vyhne nejtvrdším postihům. Nechci, aby současní sportovci pykali za nezvládnuté řízení bývalým vedením antidopingového výboru,“ okomentoval Neusser nastálou situaci.

WADA dala čas Antidpongovému výboru ČR na nápravu a proto tak nalazené chyby rozdělila do tří balíků, přičemž každý z nich by měl český výbor odstranit během tří měsíců. Český výbor pracuje na nápravě tak, aby od 10. září letošního roku pracoval tak, jak má.

Stihne český výbor do tohoto data všechhny chyby napravit? „Musíme," řekl jasně šéf výboru Janák.