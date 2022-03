Historický moment. Cyklistickou klasiku Gent - Wevelgem vyhrál poprvé Afričan

Eritrejský cyklista Girmay jezdící za belgickou stáj Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, kterou reprezentuje i český cyklista Jan Hirt, na sebe cyklistický svět upozornil již loni v září, kdy na světovém šampionátu do 23 let skončil druhý. Loňskou sezónu pak ještě zakončil umístěním na páté pozici na Gran Piemonte.

Tímto svým nedělním historickým triumfem navázal na výhru v lednovém závodě ve španělské Alcúdii, v rámci Paříž-Nice se pak třikrát umístil v elitní desítce a na E3 Saxo Bank v Harelbeke zase skončil pátý.

Nicméně, rozhodně životním výsledkem je pro něj právě vítězství v klasice Gent - Wevelgem.

"Je to neuvěřitelné, úžasné. Tohle jsem nečekal. Teprve před pár dny jsme změnili můj program a přijeli jsme sem pro dobrý výsledek. Ten závod je skvělý, neskutečný," řekl Girmay v televizním rozhovoru po dojetí do cíle 84. ročníku závodu a pokračoval: "Samozřejmě jsem se už cítil mnohem lépe, ale byli tam se mnou dobří jezdci, takže jsem měl trochu obavy. V posledních 250 metrech jsem si věřil. Ke konci všichni čekali, co udělá Van Aert, což mi to trochu usnadnilo."

V cyklistickém kalendáři se teď vše schyluje k jednodením jarním klasikám a před těmi teď nyní hodlá Girmay trávit čas se svými nejbližšími. Jsem tu už tři měsíce. Chybí mi žena a dcera, takže vyrazím domů," prozradil.

Výsledky cyklistického závodu Gent-Wevelgem

Cyklistický závod Gent-Wevelgem (WorldTour) - 248,8 km:

1. Girmay (Erit./Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) 5:37:57, 2. Laporte (Fr./Jumbo-Visma), 3. Van Gestel (Belg./TotalEnergies), 4. Stuyven (Belg./Trek-Segafredo) všichni stejný čas, 5. Kragh Andersen (Dán./DSM), 6. Merlier (Belg./Alpecin-Fenix) oba -8