Naděje zhasly brzy. Dráhař Bábek neuspěl v rozjížďce ani v následné opravě a končí

Poslední český cyklistický zástupce na těchto Hrách Bábek neuspěl vesvé šestičlenné rozjížďce a to především proto, že se nechal během ní zavřít a dostal se tak tím pádem do nevýhodné pozice, ze které se mu nepodařilo dstat mezi dva první přímo poostupující do čtvrtfinále a nakonec tak skončil až čtvrtý. Naopak přímý postup slavili domácí vicemistr světa Juta Wakimoto a Novozélanďan Callum Saunders.

Čtyřiatřicetiletý český olympionik tak tedy musel do následných oprav. V té své pětičlenné začal na čtvrté pozici, kterou se pochopitelně pak snažil vylepšit, když odstoupil vodič na elektrokole, tedy tzv. derna. Následoval však kontakt Trinidaďanem Kwesim Brownem, po kterém se ocitl český závodník hodně nahoře na dráze a následně se tak ocitl rázem až na poslením místě. Právě Browne a Muhammad Sahrom z Malajsie z této opravy nakonec postoupili do čtvrtfinále.

Na devátou medaili z olympiády může pomýšlet nadále pomýšlet Brit Jason Kenny, i on musel do opravné jzdy a tu svou nakonec s přehledem zvládl. Stejně tak jako tu svou i držitel zlata z týmového a idividuálního sprintu na těchto Hrách Nizozemec Harrie Lavreysen.