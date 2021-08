Tisk: Po skončení olympiády vyvstává otázka, zda se měla vůbec konat

V Tokiu v průběhu her prudce vzrostl počet nových nákaz a olympiádu bude nutné ze značné části pokrýt z veřejného rozpočtu. Domácí publikum se přitom ani nemohlo sportovních akcí zúčastnit, což u mnohých vedlo ke značnému nezájmu až odporu.

Při nedělním závěrečném ceremoniálu, jehož se zúčastnili v podstatě jen vybraní hosté a někteří sportovci, postavili organizátoři na stadionu maketu parku, aby účastníkům her umožnili "zažít Tokio". Už to je podle agentury Reuters výstižnou připomínkou nesčetných restrikcí, kterým byli sportovci vystaveni. Po dobu her žili odděleni od zbytku společnosti v "bublině", v níž podstupovali každodenní testy na koronavirus a v hostitelské zemi nesměli strávit víc času, než bylo nezbytně nutné.

"Celá absurdita těchto her se ukázala v nápise Tokio 2020, který byl všude. Největší sportovní událost se izolovala od prostoru i času. Do bubliny, ze které byl kontakt s vnějším světem nechtěný a nemožný," napsal deník Die Zeit. "Sportovci, kteří si olympijskými hrami často plnili životní sen, seděli znuděně ve svých pokojích. Izolovaní a neustále testovaní," doplnil list, který si položil otázku, zda bylo vůbec správné hry v době pandemie uspořádat.

Die Welt poukázal na to, že kritikou nešetřili sportovci, kterým vyšel test na koronavirus pozitivně a kteří následně museli do tvrdé karantény. "Japonci pro takové stížnosti ale mají jen málo pochopení," dodal deník.

V Tokiu a jeho okolí platí kvůli šíření nakažlivé varianty koronaviru delta stav nouze, denní počet nových případů se tam od začátku her více než zdvojnásobil a poprvé tam vystoupal nad 5000 denně. Místní úřady se proto obávají možné přetíženosti nemocnic.

Ačkoliv se organizátorům zřejmě podařilo předejít tomu, aby se z olympiády stalo lokální epicentrum epidemie, řada expertů tvrdí, že japonská vláda svým rozhodnutím uspořádat hry navzdory špatné epidemické situaci vyvolala u místních obyvatel pocit falešného bezpečí, což vedlo k porušování ochranných nařízení a většímu šíření viru.

Proti uspořádání her se v Japonsku zvedla vlna nevole a podle agentury Kjódó akce politicky uškodila premiérovi Jošihidemu Sugovi. Ten nyní musí doufat, že očkovací kampaň zpomalí šíření viru, odvrátí kolaps zdravotnického systému a dost možná tím zachrání i jeho politickou budoucnost, píše agentura.

Suga bude muset v příštích měsících obhájit post lídra Liberálnědemokratické strany (LDP) a vést ji ve volbách, které by podle expertů v současné chvíli s největší pravděpodobností prohrál. Premiér proto bude zřejmě hlasování co nejvíce odkládat a doufat, že se vypjatá situace po olympijských hrách brzy uklidní. Mírnou úlevu mu může přinést fakt, že Japonsko na hrách získalo svůj dosud největší počet medailí.

Nespokojenost v Japonsku nicméně vyvolaly i vysoké náklady na uspořádání největší světové sportovní akce, která s sebou však vzhledem k restrikcím nepřinesla očekávaný turistický boom ani příjmy z prodeje lístků. Oficiální cena činí 15,4 miliardy dolarů (333 miliard korun), podle expertů je však reálně zřejmě až dvojnásobná, jelikož do oficiálního údaje nejsou zahrnuty nesčetné vedlejší investice z posledních let. Prodej televizních licencí přitom tyto náklady nepokryje a japonští daňoví poplatníci tak zřejmě zaplatí asi sedm miliard dolarů (151 miliard korun) za akci, které se ani nemohli zúčastnit, natož si ji užít, napsal list USA Today.

Podle německé mediální skupiny RND všechna hygienická opatření pro ochranu olympijské bubliny jen ilustrují, že poslední dva týdny v Japonsku nebyly nic jiného než nouzové hry. "Musely se konat, aby to neotřáslo systémem. Mezinárodní olympijský výbor totiž stále žije díky příspěvkům, které televize platí za přenosová práva a které sponzoři odvádějí za to, že jsou jejich produkty vidět," dodal RND.

"Medaile jsou rozdány, Tokio to zvládlo," uvedla televize RTL. "Důvod k euforii po skončení her měl ale jen jeden člověk - šéf," uvedla stanice o prezidentovi Mezinárodního olympijského výboru Thomasu Bachovi. "Když Thomas Bach hovoří o tom, že olympijské hry nebyly žádnými hrami duchů, tak má samozřejmě pravdu. Na tribunách totiž neseděli žádní duchové, ale sám šéf Mezinárodního olympijského výboru," uvedla televize s výčtem sportovních klání, která Bach sledoval.

Otazník nyní visí nad chystanými paralympijskými hrami. To, v jaké formě se budou konat, a zda vůbec, bude předmětem jednání mezi japonskými úřady a Mezinárodním olympijským a paralympijským výborem. Podle expertů se zřejmě uskuteční, pokud dojdou lídři k názoru, že takovým rozhodnutím nepřivodí kolaps zdravotnického systému.

Podle serveru BBC se po skončení her některým lidem ulevilo a jiní zase mají obavy z příštích dnů a měsíců. Debaty o tom, zda bylo moudré "covidovou" olympiádu uspořádat, se zřejmě povedou ještě mnoho let. "Nezpochybnitelné však je, že se i v nejistých časech sportovci ukázali být povznášející a nezkrotnou silou," poznamenává BBC.