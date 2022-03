Ukrajinští biatlonisté bojují na frontě, ti ruští a běloruští nemohou závodit. Svitolinová proti

Ukrajiští sportovci v těchto dnech nemají na samotný sport ani pomyšlení. Jejich země je těžce zkoušená oté, co do ní minulý týden vpadla ruská vojska a rozpoutala tam tak největší válečný konflikt v Evropě od roku 1945. Naopak místo toho, aby sportovali, někteří narukovali, aby bránili svou zem. To je třeba případ ruských biatlonistů, třeba takový mistr vstěa a reprezentant na nedávných Zimních olympijských her v Pekingu Dmytro Pidručnyj slouží u národní gardy ve svém rodném Ternopilu. Se zbraní v ruce proti ruským vojákům pak stojí nyní i zlatá olympijská šampionka ze štafet z roku 2014 Julia Džymová. To ruští a běloruští biatlonisté se do konce sezóny tohoto ročníku Světového poháru v biatlonu na základě sankce ze strany Mezinárodní biatlonové ederace IBU na tratích neobjeví.