Ve střelbě už Češi žádnou medaili nepřidají. Puškaři do finále nepostoupili

Jak Přívratský, tak Nymburský začali ztrácet hned v úvodu kvalifikace, neboť při střelbě vkleče oba dva zaznamenali 385 bodů z celkových možných 400, k tomu, aby postoupili do finále, měli hodně daleko. "Vkleče je můj letošní průměr o šest bodů výš, což by k boji o finále stačilo," připomněl po kvalifikaci Nymburský.

To jeho dvacetiletý kolega Přívratský zahájil prvních deset ran za 94 ze 100 možných a prakticky zkraje kvalifikace už bylo jasné, že se do finále jen těžko podívá. Rozhodně to není příjemné střílení, protože člověk se musí snažit bojovat dál, i když to nefunguje, jak by si představoval. Bylo to náročné," řekl poté.

V prostřední části kvalifikace, během které se střílelo vleže, si své postavení v kvalifikaci oba Češi postupně vylepšili. Díky tomu, že Nymburský tehdy 39 desítek z celkových 40 ran, se tak posunul na sedmnáctou pozici. A i Přívratský figurující tehd na 21. místě držel jakous takous naději.

Pořadím ještě Přívratský poskočil ve třetí části kvalifikace, kdy se střílelo vestoje, kdy dvě položky zaznamenal za 98 bodů a díky nim se tak posunul na šestnáctou příčku. Protože třetí sérii začal dvěma osmičkami, bylo jasné, že finále bude bez něj. Kvalifikaci zakončil položkou za 97 bodů, díky kterým se tak dostal na celkových 388 bodů. To Nymburský měl celkově v této části kvalifikace o tři body méně. Jeikož celkově v kvaliikaci měli oba Češi stejně bodů, ve prospěch Přívratského tak hovořil větší počet desítek v soutěži (68:62).

Pro Přívratského není 16. místo ve třípolohové střelbě z malorážky jediné na těchto Hrách. V Tokiu ještě zaznamenal 14. místo ve vzduchové pušce, což je paradox, protože malorážka je silnnější disciplínou tohoto dvacetiletého reprezentanta. "Paradoxně bylo to dnešní vystoupení horší než to první. Nedařilo se úplně podle představ. Já to beru tak, že jsem si chtěl kvalitně zastřílet, a to se mi úplně nepovedlo," okomentoval své působení v Tokiu Přívratský.

To Nymburský se objevil v Tokiu pouze v malorážce. Rozhodně s tím nejsem spokojen. Přál jsem si (finálovou) osmičku, i ty tréninky na to vypadaly, bohužel jsem to tu nedokázal prodat," litoval pak výsledu.

Letní olympijské hry v Tokiu - sportovní střelba (2.8.2021):

Rychlopalná pistole: 1. Quiquampoix (Fr.) 34, 2. Pupo (Kub.) 29, 3. Li Jüe-chung (Čína), 4. Han Te-jun (Korea), 5. Reitz (Něm.), 6. Lin Ťün-min (Čína)

Libovolná malorážka 3x40 muži - kvalifikace: 1. Kamenskij (Rus.) 1183, ...16. Přívratský, 17. Nymburský oba 1169 (oba ČR) - nepostoupili do finále