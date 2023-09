První dvě trenérské změny ve fotbalové lize. V Hradci nahrazuje Webera Kotal, v Karviné skončil Hejdušek

Fotbalisté Hradce Králové, kteří v minulé sezóně hráli v závěrečné skupině o titul, na svůj úspěch v probíhající sezóně 2023/24 nedokázali zatím navázat a nyní po osmi kolech figurují až na jedenáctém místě v tabulce. Nová éra potrhnutá především zbrusu novým stadionem pod koučem Jozefem Weberem nezačala podle představ vedení klubu, proto se tak rozhodlo spolupráci s dvaapadesátiletým stratégem ukončit.

"Situaci kolem trenéra beru částečně na sebe. Úplně jsem neodhadl, jak těžké to Jožka (Weber) v novém angažmá bude mít. Navíc se teď vlivem výsledků stupňuje tlak, takže by to pro něj bylo ještě složitější. Když vidím, že něco nefunguje, je lepší přiznat si chybu včas a přistoupit k nápravě, než abychom se trápili a jen oddalovali rozhodnutí, které by v budoucnu přišlo tak jako tak, třeba v ještě horší situaci," uvedl ke změně na trenérském postu hradecký sportovní ředitel Jiří Sabou.

Weber nikdy v žádném svém předešlém angažmá nekončil tak brzy, třeba v Českých Budějovicích vydržel až do 14. kola. Připomeňme, že před tím působil třeba v Mladé Boleslavi, Bohemians 1905 či v Karviné, kde si připsal asi svůj největší trenérský úspěch, jelikož s tímto slezským celkem dokázal v roce 2016 postoupit do první ligy. "Je to pro mě z lidské stránky velice těžké rozhodnutí, tento krok nedělám rád, osobně mě velmi mrzí. Navíc pokud odvoláváte trenéra, tak za to vždycky do značné míry mohou hráči. Jožkovi děkuji za práci, kterou u nás odvedl, a přeji mu hodně štěstí v dalších angažmá. V Hradci měl od samého začátku svého působení velice těžkou pozici. Bohužel se to projevilo víc, než jsme všichni, co se podílí na řízení klubu, předpokládali," pokračoval ve svém prohlášení Sabou.

Co se týče Weberova nástupce Václava Kotala, tak tento velezkušený trenér, jenž se tak stává druhým nejstarším trenérem v lize, se vrací do klubu, za který v 80. letech jednak hrál a později v letech 2009 až 2012 pak Východočechy trénoval a to tak úspěšně, že se s celkem v sezóně 2009/10 dostal do nejvyšší soutěže. Kromě Hradce pak Kotal působil v jiných prvoligových mužstvech jako Jablonec, Brno či Sparta, se kterou ovládl domácí pohár.

Karvinou pro zatím povedou dosavadní asistenti

Daleko hůře než Hradec králové je na tom po osmi ligových kolech nováček z Karviné. Ten se krčí až na předposledním místě ligové tabulky s pouhými čtyřmi body na kontě. I tam tak tedy došlo ke změně na trenérském postu. "Nový trenér je aktuálně ve stadiu řešení. Je určitě namístě Tomáši Hejduškovi poděkovat za odvedenou práci, vždyť jako nový začínající trenér dovedl tým k postupu mezi elitu. Bohužel ale takový je fotbal a mužstvo potřebuje nový impulz před druhou polovinou podzimu," nechal se slyšet konkrétně sportovní ředitel Karviné Lubomír Vlk.

Přestože slezský celek vstoupil do nové sezóny 2023/24 výhrou 4:1 nad Zlínem, od té doby ale spíše prohrával a jen jednou remizoval. Z posledních tří ligových duelů má Karviná negativní skóre 2:9, přičemž naposledy nestačila na Teplice, se kterými prohrála 0:1. Dodejme pak, že Hejdušek si tímto svým angažmá v Karviné odbyl svoji premiéru v tuzemské nejvyšší soutěži poté, co se mu tam s jeho svěřenci po minulé sezóně podařilo postoupit.