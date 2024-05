Švédové si v bitvě gigantů ostravské skupiny poradili s Američany, porazili je 5:2

Přestože do toho zápasu, který mělo pod taktovkou kvarteto českých sudích, vstoupili aktivněji favorité z USA, ovšem byli to nakonec žlutomodří Seveřané, kteří byli blízko k otevření skóre. Po čtyřech minutách hry byl blízko k tomuto počinu Dahlin, ale na skutečné otevření gólového účtu tohoto utkání si museli Švédové počkat další čtyři minuty. Tehdy se totiž poprvé ostravskému publiku předvedl Eriksson Ek, jemuž se tak při signalizované početní výhodě podařilo dopravit puk do branky, 1:0.

Američané se mohli dočkat vyrovnání v úvodu druhé části, ale Jones tehdy zamířil kotouč jen do tyčky. Švédové ale nadále ukazovali snažícím se Američanům, co je to efektivita. Běžela 24. minuta a mužstvu ze Skandinávie se povedlo zvýšit na 2:0 zásluhou Raymonda. Za chvíli už to mohlo být o tři branky, kdyby však svou šanci přetavil v gól Grundström.

Poté měli Američané k dispozici první přesilovku v zápase, ale využít ji nedokázali. Přesto se pak zámořským podařilo snížit, když ve 33. minutě zakončil střelou do horního rohu Boldyho akci Werenski, 2:1. Následně Farabee s Nelsonem mohli vyrovnat, ale ani jeden z nich neměl přesnou mušku. Naopak na druhé straně ji Marcus Johansson měl, 3:1.

Na začátku třetí třetiny Američané vstřelili kontaktní branku, konkrétně e tak stalo díky Nelsonovi, jenž přelstil gólmana Gustavssona po příhře zpoza branky. Vyrovnat stav se jim ale stále nedařilo, přestože měli šance Caufield či Tkachuk. Hokejisté hvězd a pruhů neskórovali ani při vyloučení Erikssona Eka v 58. minutě, naopak hned dvakrát se do konce zápasu povedlo Švédům využít americkou hru bez brankáře, když se postupně trefili Hedman a Eriksson Ek.

Konečný výsledek zápasu hokejového MS (10.5.2024):

SKUPINA B (Ostrava):

Švédsko – USA 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 9. Eriksson Ek (Heed, M. Johansson), 24. Raymond (Hedman, Eriksson Ek), 37. M. Johansson (Holmberg, Pettersson), 60 Hedman (Holmberg, Kempe), 60. Eriksson Ek (Frödén) – 33. Werenski (S. Jones, Boldy), 44. Nelson (Gaudreau, Vlasic). Rozhodčí: Fraňo, Hribik – Ondráček, Špůr (všichni Česko). Vyloučení: 3:0. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 9109

Švédsko: Gustavsson – Karlsson, Hedman, Brodin, Dahlin, Pettersson, Heed – Kempe, Eriksson Ek, Raymond – Holmberg, M. Johansson, Burakovsky – Lundeström, Zetterlund, Olofsson – L. Johansson, Frödén, Grundström. Trenér: Hallam

USA: Lyon – S. Jones, Werenski, L. Hughes, Sanderson, Petry, Vlasic, Kesselring – Boldy, Gaudreau, Nelson – B. Tkachuk, Zegras, Caufield – Leonard, Pinto, Farabee – Kunin, Eyssimont, Hayes – Smith. Trenér: Hynes