Djokovič už není světovou jedničkou. Postaral se o to senzačně český tenista Veselý

V Dauhá tak pokračuje spanila Veselého jízda, která započala již v kvalifikaci. Pro Veselého je úspěch v Dauhá zásadní i tím, že se opět posouvá do elitní stovky světového žebříčku, dosud okupovbal 123. příčku. Jedná se o Veselého druhou výhru nad Djokovičem, ta první se datuje do roku 2016, kdy ho ve třech setech porazil na antuce v Monte Carlu.

Že to nebude mít tentokrát Djokovič proti Veselému vůbec jednoduché, naznačoval už samotný úvod, kdy se Veselý prezentoval razantním tenisem. A vše tak hned v úvodu vyvrcholilo brejkem Djokovičova servisu. Přestože se ale favorizovanému Srbovi podařilo ve čtvrtém gamu prvního setu vyrovnat, nadále držel tento duel s pětinásobným vítězem turnaje v Dauhá v režii český tenista.

Především díky výtečnému podání mohl být Veselý v tomto zápase v klidu. A v klidu opravdu byl, žádná panika nebyla vidět. Následně tak podruhé v prvním setu sebral Srbovi podání a tentokrát ho dokázal i uhájit a tím tak vyhrát set.

Druhá sada pak byla dlouho vyrovnaná, ovšem v sedmém gamu se opět podařilo Vselému sebrat soupeřovo podání. Za následujícího stavu 5:4 ještě duel neukončil a tak se muselo rozhodnout až ve zkrácené hře. V něm se opět daleko léppe vedlo českému tenistovi a ten už tehdy zápas dovedl k senzačnímu vítězství.

"Nikdy bych nečekal, že ho znovu porazím. Je to skvělý šampion," neskrýval radost tenista Veselý ihned po zápase na kurtu. "Myslím, že pro tenis je to skvělé, mít zase jednou novou jedničku. Nastupuje nová generace, to je úžasné," dodal pak Veselý, jenž tak připomněl nového tenisového krále.

Tím teď bude Rus Daniil Medveděv, vítěz posledního ročníku US Open a finalista dvou posledních Australian Open, hrající v současnosti turnaj v Acapulcu. Od roku 2004 se tak světovým tenistou číslo 1 stal poprvé někdo jiný, než někdo z kvarteta Novak Djokovič, Roger Federer, Rafael Nadal a Andy Murray.

V případě Medveděva se tak bude jednat o 27. hráče v historii, který bude vládnout mužskému tenisu.

Turnaj mužů v Dubaji:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Veselý (ČR) - Djokovič (1-Srb.) 6:4, 7:6 (7:4)