Plíšková další Češkou postupující do 2. kola v Tokiu, dařilo se i deblistkám

Pro Karolínu Plíškovou byl nedělní zápas s Cornetovou prvním v její kariéře v rámci Letních olympijských her a žádná velká nervozita na rodačce z Loun nebyla v úvodu utkání vidět. Naopak šla do něj s kuráží a hned dvakrát se jí na začátku duelu podařilo brejknout svou soupeřku a utéct jí tak v prvním setu do vedení 3:0.

I když poté česká hráčka taktéž přišla o svůj servis, stalo se tak v jejím případě naštěstí pouze jednou v úvodní sadě, zatímco Francouzka v této části hry naopak ani jednou neudržela svůj servis. I proto tak ukončia první set Plíšková svým nechytatelným returenem už po 27 minutách hry.

Na začátku druhého setu pokračovala česká reprezentantka ve své pohodové hře, což ukázala esem z druhého podání. I tentokrát se rychle dostala do vedení 3:0 a protože k ničemu výraznějšímu Plíšková svou soupeřku a po hodině a třech minutách se tak mohla radovat z postupu do 2. kola, kde se utká buď se Španělkou Carlou Suárezovou nebo s Ons Džabúrovou z Tuniska.

Světové jedničky v deblu Krejčíková-Siniaková potvrdily roli favoritek a snadno postoupili z 1. kola

V Tokiu začal i tenisový turnaj ve čtyřhře, do kterého nastoupily také světové jedničky ve čtyhře Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Jejich soupeřkami byly Sie Jou-tie a Sü Tie-jü, se kterými si poradily velice snadno 6:2 a 6:1.

Olympijský turnaj v Tokiu (25.7.2021):

Ženy, dvouhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková (5-ČR) - Cornetová (Fr.) 6:1, 6:3

Ženy, čtyřhra, 1. kolo:



Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Sie, Sü (Tchaj-wan) 6:2, 6:1