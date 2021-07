Po French Open český úspěch i na Wimbledonu? Karolína Plíšková je v semifinále

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Čeští tenisoví fanoušci to mají jistě ještě stále v živé paměti jak před měsícem okouzlila svět svými výkony česká tenistka Barbora Krejčíková, která na granslamu v Paříži, tedy na French Open, triumfovala jak ve dvouhře, tak i ve čtyřhře se svou parťačkou Kateřinou Siniakovou. Nyní by se mohlo české jméno objevit hodně vysoko i na ještě slavnějším grandslamu ve Wimbledonu. Na tomto slavném travnatém turnaji totiž stále figuruje česká reprezentantka Karolína Plíšková, která se po úterním dni může radovat z postupu do semifinále, když si ve čtvrtfinále poradila se Švýcarkou Viktoriji Golubicovou dvakrát 6:2. Mezi nejlepší čtyři tenistky turnaje naopak nepostoupila jiná Češka Karolína Muchová, která pro změnu nestačila na Němku Angelique Kerberovou, se kterou prohrála 2:6 a 3:6.