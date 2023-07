Nejen Vondroušová. Na Wimbledonu ve čtyřhře uspěla i loučící se Strýcová, radovali se i junioři

Sedmatřicetiletá tenistka ve svém posledním vystoupení v kariéře v rámci svého nejoblíbenějšího turnaje vyhrála se svou tchajwanskou parťačkou Sie Šu-wej finále ženské čtyřhry nad párem Hunterová/Mertensová 7:5 a 6:4 a s wimbledonským turnajem se tak rozloučila s pohárem v ruce.

Stejně jako na sobotní finále dvouhry s Markétou Vondroušové, tak i na finále ženské čtyřhry s Barborou Strýcovou se dostavila Martina Navrátilová. Ta tak viděla úvod prvního setu, v němž hned dvakrát česko-tchajwanský pár ztratil svůj servis. Pokaždé se mu ale podařilo vrátit se do zápasu, až dospěl k vedení 5:4. Za tohoto stavu však nebyly využity hned tři setboly, ukončit sadu se tak vítězkám Wimbledonu z roku 2019 podařilo až za stavu 6:5, kdy tím konečným setbolem byl až ten šestý. V závěru této sady si při snaze odehrát míček Strýcová dokonce zvrtla nohu, v duelu ale naštěstí pokračovala.

Ovšem i tak potřebovala ve druhé sadě za stavu 2:1 poraněné místo nechat ošetřit. Následně se Strýcové a Šu-Wej povedlo soupeřky brejknout a dostat se tak do vedení 4:1. Nasazené trojky Hunterová-Mertensová ale dokázaly vyrovnat. Jenže to by nebyla Strýcová, aby se nezakousla a neustále se nehecovala ke stále lepším výkonům. I proto tak za chvíli česko-tchajwanský pár vedl 5:4, aby se pak mohl po druhém využitém mečbolu začít radovat z dalšího wimbledonského titulu.

"Je to ještě speciálnější než v roce 2019. Obě trofeje jsou speciální, ale tahle má za sebou silnější příběh. Porodila jsem syna, dlouho jsem nehrála. Vloni jsem napsala Šu-wej, jestli se sem v roce 2023 zkusíme vrátit a znovu pocítit tu atmosféru. A ona na to: Ano, pojďme do toho. Pojďme se bavit. A teď jsme tady s trofejí. Je to šílené," uvedla po zápase v rozhovoru Strýcová, která tak mimo jiné potvrdila, že se jedná o její poslední účast ve Wimbledonu. Ukáže se ale ještě na domácím pražském turnaji WTA a také stále uvažuje o US Open.

Pozadu letos ve Wimbledonu nezůstali ani čeští junioři

Za zmínku pak ještě rozhodně stojí úspěchy v juniorských kategoriích v rámci tohoto ročníku travnatého grandslamu. Nejprve uspěla v ženské čtyřhře juniorek dvojice Kovačková-Samsonová, která zvítězila nad britským duem Hannah Klugmanová, Isabelle Lacyová 6:4 a 7:5.

Nad srbsko-francouzským duem Branko Djurič, Arthur Gea pak pro změnu uspěla česko-italská dvojice Jakub Filip-Gabriel Vulpitta dvakrát 6:3 a tudíž i v mužské čtyřhře juniorů má Česká republika svého vítěze.

Akorát sedmnáctileté Nikole Bartůňkové se nepovedlo dotáhnout finále ženské dvouhry juniorek do vítězného konce, když ve finále nakonec nestačila na Američanku Ngounoueovou.

Tenisový grandslam Wimbledon v Londýně (16.7.2023):

Čtyřhra - finále:

Strýcová, Sie Šu-wej (ČR/Tchaj-wan) - Hunterová, Mertensová (3-Austr./Belg.) 7:5, 6:4.

Junioři:

Čtyřhra - finále:

Filip, Vulpitta (ČR/It.) - Djurič, Gea (6-Srb./Fr.) 6:3, 6:3.

Juniorky:

Dvouhra - finále:

Ngounoueová (2-USA) - Bartůňková (ČR) 6:2, 6:2.

Čtyřhra - finále:

Kovačková, Samsonová (ČR) - Klugmanová, Lacyová (Brit.) 6:4, 7:5