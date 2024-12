Česku se zatykač na Netanjahua nelíbí. Zvažuje zastavení financování ICC

Oba čelí obviněním z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, kterých se údajně dopustili během konfliktu v Pásmu Gazy. Mezi obviněnými figuruje také vůdce ozbrojeného křídla palestinského hnutí Hamas Muhammad Dajf. Izrael však veškerá obvinění kategoricky odmítá a tvrdí, že jeho postupy v regionu jsou v souladu s mezinárodním právem.

Rozhodnutí ICC se v Česku setkalo s vlnou kritiky. Premiér Petr Fiala jej označil za krok, který oslabuje důvěryhodnost Mezinárodního trestního soudu v dalších případech. Ministryně obrany Jana Černochová považuje tento postup za nešťastný a vyjadřuje obavy, že by mohl negativně ovlivnit fungování tohoto důležitého mezinárodního orgánu.

V reakci na tyto události se místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek rozhodl iniciovat diskusi o tom, zda by Česko nemělo dočasně pozastavit financování ICC, které každoročně činí přibližně 30 milionů korun, uvedl server Teraz.

Bartošek již na sociálních sítích vyzval vládu a ministerstvo zahraničí, aby tuto možnost zvážily, a navrhl, aby ČR také dočasně pozastavila svou účast na shromáždění smluvních stran Římského statutu, který je zakládajícím dokumentem ICC. Zdůraznil, že diskuse o této otázce probíhá a že rozhodnutí musí být v souladu s postoji vlády i Ministerstva zahraničních věcí ČR.

I když případné usnesení Poslanecké sněmovny nebude pro vládu závazné, mohlo by vyslat silný politický signál a ovlivnit budoucí kroky ČR vůči ICC. Pokud by Česko skutečně přestalo financovat ICC, nepřišlo by automaticky o své členství. Podle diplomatických zdrojů by však ztratilo například hlasovací práva na shromážděních smluvních stran. O úplném vystoupení z ICC by však musel rozhodnout parlament ústavní většinou, nikoli vláda.

Celá situace přichází v době, kdy je otázka mezinárodní spravedlnosti a dodržování mezinárodního práva velmi aktuální. Česká republika se dlouhodobě profiluje jako země podporující právní stát a fungování mezinárodních institucí, avšak zatykače na izraelské představitele představují značnou komplikaci. Izrael je pro ČR tradičním spojencem a jakékoli kroky, které by mohly být interpretovány jako podpora rozhodnutí ICC, by mohly negativně ovlivnit vzájemné vztahy.

Debata o financování ICC a případném omezení spolupráce se tak odehrává na velmi citlivé půdě. Kritici současného postupu ICC zdůrazňují, že rozhodnutí o zatykačích může podkopat důvěru v soud a oslabit jeho schopnost řešit další důležité případy, například obvinění ruských představitelů z válečných zločinů během konfliktu na Ukrajině. Na druhé straně zastánci nezávislosti ICC varují, že omezování financování by mohlo být vnímáno jako politický tlak na soud a ohrozit jeho nezávislost.