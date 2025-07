Nově objevené záběry a fotografie vrhají nové světlo na Trumpovy vazby s Epsteinem

Mezi nově nalezenými materiály jsou i fotografie dokazující, že Epstein se zúčastnil Trumpovy svatby s Marlou Maples v prosinci 1993 v newyorském hotelu Plaza – poprvé tak existuje důkaz o jeho přítomnosti na této akci. Dále se objevilo dosud nezveřejněné video z roku 1999 z přehlídky Victoria’s Secret v New Yorku, kde jsou Trump a Epstein zachyceni, jak se smějí a přátelsky baví ještě před začátkem show.

Tato videa a snímky pocházejí z období, které předcházelo veřejně známým právním problémům Epsteina. Přesto vyvolávají další otázky a přitahují pozornost především mezi příznivci Trumpa, kteří doufali, že právě odtajnění Epsteinových souborů odhalí jiné významné osobnosti – často z řad politických oponentů.

Na přímý dotaz CNN ohledně svatebních fotografií reagoval prezident Trump slovy „To si děláte legraci,“ poté několikrát označil CNN za „fake news“ a zavěsil. Mluvčí Bílého domu Steven Cheung se pokusil incident bagatelizovat a uvedl, že jde o „vytržené záběry z nevinných veřejných událostí, které mají nechutně naznačit něco nekalého“. Dodal, že „prezident Epsteina vyhodil z klubu, protože se choval jako úchyl“.

Trumpův vztah s Epsteinem sahá až do 80. let a zahrnoval četná setkání na společenských akcích v Palm Beach a New Yorku. V polovině 2000. let se jejich cesty rozešly kvůli sporu o realitní obchod. Přesto je známo, že byli přinejmenším do té doby v přátelském vztahu – důkazy tvoří opakované fotografie a videozáznamy z večírků, přehlídek i charitativních událostí.

Mezi dalšími významnými momenty, které nyní vyšly na světlo, je například fotografie z října 1993 pořízená na otevření Harley Davidson Café, kde je Trump zachycen s Epsteinem i se svými dětmi Ericem a Ivankou. Fotografie pořídil známý fotograf Dafydd Jones, který o několik měsíců později zachytil i Epsteinův příchod na Trumpovu svatbu. „Tehdy mě zaujal způsob, jakým se díval. Dal mi vizitku – stálo na ní ‚Jeffrey Epstein, finanční poradce‘,“ popsal Jones CNN.

Další snímek zachycuje Epsteina na svatbě v pozadí mezi známými osobnostmi, jako jsou Howard Stern či Robin Leach. Kolekce fotografií z události je veřejně dostupná přes Google Images či Shutterstock. CNN zde identifikovala více snímků, na nichž se Epstein objevuje.

Trump a Epstein se objevili společně také na více akcích značky Victoria’s Secret – např. na party „Angels“ v roce 1997. Epsteinův vztah ke značce souvisel s jeho dlouholetou vazbou na miliardáře Leslieho Wexnera, zakladatele společnosti, pro nějž Epstein spravoval finance až do roku 2007. Wexner tvrdí, že o Epsteinových trestných činech tehdy nevěděl.

Trump se v roce 2002 o Epsteinovi vyjádřil pro New York Magazine slovy: „Je to skvělý chlap. Znám ho už 15 let. Říká se, že má rád krásné ženy stejně jako já – a mnohé z nich jsou dost mladé.“

Záznamy letů dokládají, že Trump několikrát cestoval Epsteinovým letadlem mezi Palm Beach a New Yorkem. Ve své knize z roku 2004 „Trump: How To Get Rich“ dokonce píše o záhadném telefonátu od muže jménem „tajemný Jeffrey“. Bílý dům tuto pasáž nekomentoval.

Další důkaz o jejich kontaktu pochází z roku 2000, kdy se na dobročinné akci v Mar-a-Lagu objevili společně Trump, Epsteinova blízká spolupracovnice Ghislaine Maxwell a princ Andrew. Maxwellová si v současnosti odpykává 20letý trest za obchodování s lidmi.

Wall Street Journal nedávno zveřejnil další kompromitující informaci – narozeninové přání, údajně podepsané Trumpem, které Epstein obdržel ke svým 50. narozeninám v roce 2003. Podle zprávy obsahovalo obrys nahé ženy a vzkaz zakončený slovy: „Šťastné narozeniny – a ať je každý den dalším nádherným tajemstvím.“

Trump jakékoli spojení s tímto přáním popřel a označil zprávu za nepravdivou. Minulý pátek zažaloval noviny pro pomluvu u federálního soudu na Floridě.

V reakci na kritiku slíbil Bílý dům zveřejnění soudních materiálů z Epsteinova případu. Soudce, který má na starosti Maxwellovou, stanovil termín, do kdy má ministerstvo spravedlnosti předložit podklady. Mezitím se také potvrdilo, že úřady kontaktovaly Maxwellovou s cílem projednat možnost její výpovědi.

Maxwellová prostřednictvím svého právníka uvedla, že je připravena vypovídat pravdivě. Její právník David Oscar Markus dodal: „Jsme v kontaktu s vládou a vážíme si prezidentovy snahy odhalit pravdu v tomto případě.“