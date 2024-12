V rozhovoru pro CNN z kavárny v ukrajinském městě Sumy popsal nedávný střet, během kterého byla skupina pěti Rusů zneškodněna termálním dronem dříve, než se stihli přiblížit k frontě.

„Mám pocit, že (Rusové) mají neomezený počet lidí,“ uvedl Oleksandr. „Posílají skupiny, a téměř nikdo z nich nepřežije. A druhý den přicházejí další, jako by nevěděli, co se stalo těm před nimi.“

Ukrajinská okupace Kursku, která trvá téměř čtyři měsíce, je vnímána jako významný taktický úspěch Kyjeva, přestože někteří kritici tvrdí, že náročná operace oslabila ukrajinskou obranu na jiných frontách, zejména na východě v Donbasu. Zastánci operace však poukazují na strategický význam této pozice pro případné mírové rozhovory, které by mohly být iniciovány nově zvoleným americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Oleksandr, jehož jednotka se neodpočala již několik dní, vyjádřil odhodlání pokračovat v obraně, i když přiznal nejistotu ohledně dlouhodobého cíle operace. „Možná bychom tu měli zůstat čtyři měsíce a pak se otočit a odejít,“ řekl. „Pokud je cílem udržet to do určitého bodu, tak to uděláme.“

Velitel také zdůraznil důležitost mezinárodní podpory a připomněl závazky z Budapešťského memoranda z roku 1994, podle kterého se Ukrajina vzdala svých jaderných zbraní výměnou za bezpečnostní záruky od Ruska, Spojených států a Velké Británie. „Vzal jste nám naše jaderné zbraně? Slibovali jste nám ochranu,“ řekl Oleksandr. „Držte své slovo. Jsme tady masakrováni, a vy stále hrajete hry.“

Navzdory vysokým ztrátám na ruské straně ukrajinské jednotky přiznávají, že Rusové již získali zpět 40 % území obsazeného v létě. Podle Oleksandra čelí jeho jednotka rozmanitým ruským silám, od dobře vycvičených výsadkářů 76. brigády až po méně organizované čečenské jednotky a africké žoldáky. Zprávy o nasazení 12 000 severokorejských vojáků, o kterých informoval Pentagon, však zatím nejsou potvrzené.

„Když je chytíme, nebo uvidíme tělo, pak budu vědět, že tu jsou,“ uvedl Oleksandr.

Jeho jednotka nedávno čelila mohutnému útoku zahrnujícímu 40 obrněných vozidel a přibližně 300 ruských vojáků. „Naše drony zlikvidovaly 50 Rusů během jednoho dne,“ řekl operátor dronu s přezdívkou „JS“. Boj trval téměř 24 hodin, přičemž druhý den ukrajinské síly dočišťovaly zbývající nepřátele.

Ukrajinská obrana Kursku představuje nejen vojenskou, ale i symbolickou výzvu. Přes obrovské úsilí ukrajinských sil zůstává otázkou, jak dlouho dokáží udržet pozice na ruském území a za jakou cenu.