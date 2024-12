Toto stanovisko posilují i výroky významných osobností z ruské informační sféry, jako je oligarcha a blízký spojenec Kremlu Konstantin Malofejev.

Malofejev, který poskytl rozhovor pro Financial Times, zdůraznil, že Putin nepřistoupí na žádné mírové rozhovory, které by nepřihlížely k „bezpečnostním zájmům“ Ruska. Jako podmínky pro zahájení jednání uvedl například, že by nově zvolený americký prezident Donald Trump musel změnit politiku USA a zakázat Ukrajině využívat západní dlouhodosahové zbraně k útokům na ruské území nebo odstranit Volodymyra Zelenského z prezidentské funkce na Ukrajině.

Musel by také souhlasit se schůzkou s Putinem za účelem projednání situace na Ukrajině, budoucnosti evropské bezpečnosti, konfliktu na Blízkém východě a posilujícího spojenectví Ruska s Čínou.

Podle ISW Malofejevovy výroky jasně naznačují, že Kreml nemá zájem o upřímná jednání, ať už by je zprostředkoval kdokoli. Ačkoli Malofejev nezastává žádnou oficiální pozici v ruské vládě, jeho slova mají váhu díky jeho vazbám na vysoce postavené představitele Kremlu a vlivu, který jeho televizní kanál Tsargrad má mezi ruskými ultranacionalisty.

„Komentáře Malofejeva ukazují, že Putin nadále odmítá vyjednávat v dobré víře a zůstává odhodlaný zničit ukrajinský stát vojenskými prostředky,“ uvedl ISW.

Tento postoj Kremlu naznačuje, že jakýkoli pokus o diplomatické řešení konfliktu bude nadále narážet na neústupné požadavky Ruska a jeho ambici dosáhnout vojenského vítězství za každou cenu.