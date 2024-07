Na Krejčíkovou ve Wimbledonu navázala Siniaková. S Townsendovou vyhrála turnaj ve čtyřhře

Úvodní sada musela být rozhodnuta až ve zkrácené hře a to i proto, že se česko-americkému páru podařilo v desátém gamu odvrátit hned dvě možnosti soupeřek ukončit první sadu. První zkrácenou hru v tomto zápase nakonec Siniaková s Townsendovou vyhrály poměrem 7:5.

Protože i druhá sada dospěla až do zkrácené hry, finále ženské čtyřhry se hrálo více než dvě hodiny, mimochodem na centrálním dvorci pod zataženou střechou. A protože i druhou zkrácenou hru vyhrál česko-americký pár, tentokrát ji ovládl jednoznačným výsledkem 7:1, povedená česká wimbledonská sobota se stala skutečností.

Pro Kateřinu Siniakovou to byl již třetí triumf na londýnské trávě v rámci ženské čtyřhry a to po letech 2018 a 2022, kdy tvořila ryze český deblový pár s Barborou Krejčíkovou. Loni pak z českých tenistek ovládla ženskou čtyřhru ve Wimbledonu tehdy loučící se Barbora Strýcová s Tchajwankou Sie Šu-wej.

"Za mě bylo určitě super, že jsme urvaly první set. Soupeřky ho nedoservírovaly a myslím, že je to mohlo trochu zlomit, že cítily šanci, kterou nevyužily. Zápas byl vyrovnaný, ale stále jsme věřily, že jsme lepší a že v dané momenty zahrajeme dobře. Samozřejmě když máte set v zádech, je to o dost lepší," okomentovala průběh finálového zápasu Siniková po jeho skončení.

Podle její parťačky Townsendové, které se až na třetí pokus konečně povedlo ve čtyřhře uspět v grandslamovém finále, byla právě spolupráce se Siniakovou tím tajným faktorem tohoto úspěchu. "Musím říct, že jsem ráda, že jsem se dala dohromady s Kateřinou. Pamatuji si, jak mi v mém prvním grandslamovém finále (US Open 2022, pozn. red.) pořádně nakopala zadek. Je skvělé, že jsem mohla být tentokrát na stejné straně kurtu," nechala se slyšet matka tříletého syna. "Snad to tak je. Snažím se s kýmkoliv hrát vždy to nejlepší. Jsme také tým. Pořád jste tam dvě a je třeba, abyste obě zahrály dobře a navzájem si pomohly," reagovala na to česká hráčka a pokračovala: "I když je to můj devátý grandslamový titul, jsem za něj ráda. Každý chutná jinak, ale pokaždé je to hezké."

Siniaková je pak ráda, že v sobotu byl areál All England Clubu zahalen obrazně řečeno do českých barev díky předešlému úspěchu Barbory Krejčíkové v singlu. "Něco jsem z toho zápasu viděla, něco ne. Přeci jenom jsme se byly rozehrát. Konec jsem ale viděla a jsem ráda, že to takhle dopadlo. V závěru to bylo nervózní. Báře jsem však úspěch moc přála a myslím, že to bylo super finále," řekla k tomu Siniaková, jež byla ráda, že rozšířila řadu českých úspěchů ve Wimbledonu z posledních let. "Je to skvělé. Jsem nadšená, že mohu být součástí tradice plné skvělých hráček, které v Česku máme. Zasloužíme si to, každá z nás prošla svou cestou. A když se ohlížím zpátky, jsem za svou kariéru vděčná. Snažím se to říkat víc a víc, že si sebe musím vážit a že jsem dobrá hráčka."

Konečný výsledek tenisového Wimbledonu (13.7.2024):

Ženská čtyřhra – finále:

Siniaková, Townsendová (4-ČR/USA) – Dabrowská, Routliffeová (2-Kan./N. Zél.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:1)