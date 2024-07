Kate předala trofej vítězi Wimbledonu. Mluvila i s českou šampionkou Krejčíkovou

Princezna z Walesu sledovala utkání, v němž španělský mladík Carlos Alcaraz obhájil vítězství na travnatém grandslamu, když ve finále porazil srbského veterána Novaka Djokoviče jasně 6:2, 6:2 a 7:6, informovala BBC.

Šlo o teprve druhé veřejné vystoupení manželky prince Williama od oznámení diagnózy. Kate koncem března po mnoha spekulacích vystoupila a potvrdila, že jí byla diagnostikována rakovina, se kterou se statečně pere. V červnu už se objevila na veřejnosti na Trooping The Colour, což je vojenská přehlídka u příležitosti narozenin panovníka.

Princezna si po konci utkání na dvorci podala ruku s poraženým Djokovičem a následně předala trofej Alcarazovi. BBC upozornila, že královskou rodinu bude dnes při sportovní akci reprezentovat i její manžel. Princ William vyrazil do Berlína na finále evropského šampionátu ve fotbale mezi Anglií a Španělskem.

S Kate se potkala i novopečená wimbledonská vítězka Barbora Krejčíková, která o setkání s princeznou a její dcerou Charlotte informovala na sociální síti X. "Jaká čest, Vaše královská Výsosti," napsala česká tenistka, která v sobotním finále ve třech setech zdolala italskou soupeřku Jasmine Paoliniovou.

V médiích se během uplynulých dvou týdnů spekulovalo o tom, zdali se princezna i letos zúčastní Wimbledonu, kde většinou rozdává trofeje vítězům. Manželka následníka trůnu je od roku 2016 patronkou hostitelského All England Clubu. Například magazín Harper's Bazaar ale avizoval, že o její účasti nebude jasno do poslední chvíle. To se nakonec potvrdilo. Kensingtonský palác vše ohlásil až v sobotu, tedy s jednodenním předstihem.