Libanon není jen Hizballáh? Pokud příměří padne, bude nám to jedno, varuje Izrael

Podle libanonského ministerstva zdravotnictví si izraelské útoky na libanonském území od začátku října vyžádaly více než 3 000 mrtvých a přes 13 000 zraněných. Izrael tvrdí, že jeho operace byly zaměřeny na infrastrukturu Hizballáhu, přičemž zahrnovaly letecké údery a další cílené akce, jako exploze pagerů a vysílaček v září.

Izraelská armáda mezitím vydala příkazy, které zakazují civilistům v Libanonu návrat do desítek vesnic na jihu země. Tyto oblasti byly vyprázdněny během konfliktu, který donutil desítky tisíc lidí opustit své domovy. Současně museli uprchnout i mnozí Izraelci žijící na severu, kde téměř nepřetržitě dochází k výměnám palby mezi Hizballáhem a izraelskými obrannými silami (IDF).

Ministr Katz během návštěvy severního Izraele vyzval libanonskou vládu, aby „pověřila libanonskou armádu plněním své povinnosti, udržovala Hizballáh mimo oblast kolem řeky Litani a demontovala veškerou infrastrukturu této skupiny.“ Katz zdůraznil, že pokud příměří zkolabuje, „nebudou již existovat žádné výjimky pro stát Libanon“.

„Pokud jsme dosud rozlišovali mezi Libanonem a Hizballáhem, nyní to přestane platit,“ prohlásil Katz. Dále varoval, že v případě návratu k válce bude Izrael postupovat s maximální silou, bude se zaměřovat hlouběji na libanonské území a nebude tolerovat žádné porušování dohody.

Konflikt mezi Hizballáhem a Izraelem eskaloval v důsledku útoků od 7. října, kdy se obě strany navzájem obviňovaly z narušování klidu na hranicích. Libanonská vláda i místní obyvatelstvo čelí obrovským humanitárním problémům, zatímco izraelská strana trvá na tom, že její akce jsou reakcí na aktivity Hizballáhu, který Izrael považuje za teroristickou organizaci.

Izrael dlouhodobě kritizuje libanonskou vládu za to, že nedokáže omezit vliv a aktivity Hizballáhu, který má na jihu země silné zázemí. Katzovo prohlášení naznačuje, že jakýkoli další kolaps příměří by mohl vést k intenzivnější vojenské akci, která by zasáhla celý Libanon, nejen cíle spojené s Hizballáhem.

Výroky izraelského ministra obrany přitáhly pozornost mezinárodního společenství, které se snaží situaci uklidnit. Spojené státy a další spojenci Izraele vyzývají k pokračování příměří a hledání diplomatického řešení. Organizace spojených národů upozornila na riziko rozsáhlejší humanitární krize v regionu, pokud by došlo k dalšímu stupňování násilí.