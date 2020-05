Tenisový grandslam French Open by se mohl odehrát bez diváků. Navzdory dřívějším tezím

"Nezavrhujeme žádnou možnost. A zorganizovat turnaj za zavřenými dveřmi by jedna součást obchodního modelu - televizní práva - umožňovala. To nelze přehlížet," řekl konkrétně Giudicelli, jenž tak připomněl, že významnou složkou příjmů jsou právě televizní práva tvořící jich více než třetinu.

Během tohoto týdne pořadatelé slavného pařížského tenisového turnaje oznámili, že těm, co si koupili už vstupenky na tento ročník French Open, nebudou platit pro tento turnaj v náhradním termínu a tak že jim budou tedy vráceny peníze. Na odložený turnaj konající se od 27. září do 10. října se pak žádné nové vstupenky prodávat nebudou. Jen pro připomenutí, původní termín letošního French Open byl následující: od 24. května do 7. června.

Aktuálně je letošní tenisová sezóna přerušena kvůli pandemii koronaviru až do poloviny července, což tak mimo jiné znamenalo, že se letos nebudou konat nejslavnější grandslam ve Wimbledonu. Otazník visí i nad pořádáním další grandslanu a to US Open, tradičně konajícího se na přelomu srpna a září. Kdy a jestli se bude US Open konat, o tom by se mělo rozhodnout nejpozději v červnu.