Alimbekavová si ve sprintu dojela pro životní první místo, Davidová v první pětce

Čtyřiadvacetiltá biatlonová reprezentantka z Běloruska tímto svým životním triumfem navázala už na své převapivé výsledky z finského Kontiolahti, kde jednak skončila osmá ve vytrvalostním závodě a pak dokonce i šestá, resp. sedmá ve sprintu. Po těchto závodech pak následoval stíhací závod v Kontiolahti a tam už se přiblížila stupním vítězů, když se umístila na čtvrté pozici. A tak možná nakonec není divu, že v pátek se radovala ze svého prvního triumfu ve Světovém poháru v kariéře.

Česká biatlonová jednička mezi ženami Markéta Davidová začala závod více neže dobře, když její první střelba vleže byla čistá a po prvním kole tak na svou reprezentační kolegyni Lucii Charvátovou ztrácela ze třetí průběžné pozice téměř dvě vteřiny. Druhá střelba, kterou Davidová absolvovala vestoje, trvala až 40 sekund, během kterých zaznamenala sice jednu chybu, ale protože se jídařilo na trati běžecky, do cíle dorazila na výtečném průběžně druhém místě a čekala tak na ostatní závodnice. Ty je nakonec posunuly na konečné páté místo.

"Poslední ránu jsem odkládala, bojovala jsem s tím. Byla to ubojovaná jedna rána. Vítr není úplně stabilní, přichází pohyby, čtyři cvaky to dělá, když člověk nezareaguje, lítá to jinam. Na tratila jsem se cítila úplně šíleně, že jsem už v cíly a vyjela jsem všechny ty kopce. Udivuje mě, že ten čas je takovej, jelo se mi fakt hrozně," vyprávěla po závodě s úsměvem na tváři v rozhovoru pro Českou televizi Davidová.

Česká ženská reprezentace a především pak její členka Lucie Charvátová byla ráda z toho, že se konečně biatolnový seriál po dvou dlouhých týdnech přesunul z finského Kontiolahti do rakouského Hochfilzenu. Právě toto středisko je u Češek oblíbeným místem azvláště pak pro rodačku z Hradce Králové. "Mám ráda to prostředí, podívat se na hory mi dodává energii, když přijedeme z temnýho severu. Ne každý s tím souzní, ale na mě to má opravdu velká dopad. Opravdu je to mé oblíbené místo," říkala před závodem v Rakousku Charvátová, které se ve Finsku především střelecky vůbec nedařilo.

Co se týče prvního závodu v této sezóně v Hochfilzenu, tak tam na první ležce Charvátová chybovala pouze jednou, to jí ale nikterak tehdy mrzet nemuselo, neboť její běžecký výkon byl takový, že po prvním kole figurovala na první pozici. Při střelbě vestoje ale přidala další dvě minely. "Určitě to bylo o trochu lepší. Čekala jsem, že se mi dobře bude střílet, nebyla špatná, žádné zbrklé rány, kousek od terče, ale nespadlo to. Na trati jsem do toho dala maximum, jela jsem hranu. Ale jsou to mé oblíbené tratě, podklad je tvrdý, lyžovalo se mi komfortně. Takže to není žádná tragédie, takový průměr," komentovala svůj výkon v závodě Charvátová, která nakonec skončila čtyřiadvacátá.

Další z českých reprezentantek Eva Puskarčíková vyrazila do pátečního sprintu jako první ze všech závodnic ve startovním poli. Na Puskarčíkové je znát, že po prodělané borelióze neměla před startem této sezóny plnohodnotnou přípravu a vidět to je především na střelnici, kde nyní zaznamenala celkem čtyři chyby. Na nějaké umístění ve vyšších patrech konečného pořadí tak bohužel myslet nemohla.

Dlouho byly během závodu v Hochfilzenu naprosto ideální klimatické podmínky, zhoršovat se však začaly až tehdy, kdy se na trati objevila další česká závodnice Jessica Jislová. Ta celkem minula taktéž čtyři terče. Obě tyto české závodnice se tak tedy zařadily až do deváté desítky. Pposlední Češka Eliška Teplápak skončila nan 77. místě.

Světový pohár v biatlonu - Hochfilzen:

Sprint žen na 7,5 km (11.12.2020):

1. Alimbekovová (Bělorusko) 20:12,3 (0)

2. Eckhoffová (Norsko) +8,5 (1)

3. Preussová (Německo) +9,9 (1)

4. Röiselandová (Norsko) +16,9 (1)

5. Davidová (ČR) +19,4 (1)

6. Simonová (Francie) +20,1 (2)

7. Vittozziová (Itálie) +22,3 (0)

8. Wiererová (Itálie) +25,6 (1)

...

24. Charvátová (ČR) +1:05,4 (3)

77. Teplá (ČR) +2:31,8 (1)

83. Jislová (ČR) +2:45,0 (4)

84. Puskarčíková (ČR) +2:51,0 (4)

Průběžné pořadí SP (po 5 z 26 závodů):

1. H. Öbergová (Švéd.) 216

2. Alimbekavová 211

3. Röiselandová 211

4. E. Öbergová 172

5. Skottheimová (obě Švéd.) 152

6. Preussová 150

...

14. Davidová 121

52. Charvátová 25

63. Jislová 3