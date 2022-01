Česká smíšená štafeta skončila kvůli pomalému závěru až devátá. Triumfovali Norové

Jako první tak tedy za Čechy vyrazil Jakub Štvrtecký, jenž v úvodu zaznamenal čtvrtý nejtrychlejší běžecký čas, ovšem to havní k tomuto částečnému úspěchu nepřidal, bezchybnou střelbu. Jak vleže, tak i vestoje potřeboval k vybílení všech terčů dvakrát dobíjet. Kvůli tomuto zdržení se tak postupně dostal na osmou příčku s tím, že předával pomyslný štafetový kolík se čtyřicetivteřinovou ztrátou. „Kdybych to dobil hned první ranou, mohl jsem být blíž těm nejlepším. Na lyžích jsem se cítil dobře, konečně jsem byl v běhu zase ten správný rváč," nechal se slyšet po svém úseku v rozhovoru pro ČT sport Štvrtecký.

Že to budou Norové, se kterými se bude jen těžko někdo měřit, to už bylo jasné od samotného úvodu. Tarjei Boe předváděl výtečný běh, díky kterému tak norskou štafetu držel na špici startovního pole. A právě on díky tomu jako první předával a to svému bratrovi Johanessovi. Seveřany pronásledovali Bělorusové a přibližovali se i Němci s Francouzi. To Švédové mohlli ještě před první předávkou zapomenout na medailové umístění poté, co Samuelsson musel po stojce absolvovat hned dvě trestná kola.

Následoval tedy druhý úsek, v němž Johannes Boe utíkal svým sokům tak rychle, že měl rázem víc než půlminutový náskok na druhé Bělorusy. Ti pro změnu parádně stříleli a to tak, že vypotřebovali v mužské části závodu jen jeden náhradní náboj. Dalšch patnáct sekund za nimi se pak na třetím místě pohybovali Němci. Za Čechy závodil Michal Krčmář, jenž kdo doufal ve zlepšení, ten se mýlil. I on totiž dobíjel a to dvakrát. „Obě rány byly dost těsné, ale vnímám, že mě právě na stojce tlačí bota. Na trati jsem se necítil vůbec dobře, proto to z mé strany nebyl až tak perfektní úsek," řekl poté, co předal Davidové.

Ta tak měla úkol smazat vííce než minutu a půl velkou ztrátou na čelo závodu a to se jí postupem času dařilo. Především díky jejímu skvělému běhu a také dobře odstřílenými dvěma položkami a to i přes jedno dobíjení vestoje. Bylo z toho všeho nakonec výtečné průběžné šesté místo, přičemž tehdy na třetí Itálii ztráceli Češi jen pět vteřin. V tu dobu vepředu figurovali pospolu štafety Ruska, Francie a Německa. „Pro mě to byl docela obtížný úsek, ta jedna rána mimo, to se stane. Ale myslím, že se nám společně povedlo zajet jeden z nejlepších mixů za poslední léta," uvedla v rozhovoru pro ČT sport Davidová, jež tak předávala finišmance Jislové.

Ta zastřílela svou ležku naprosto čistě, čímž se tak zvýšila naděje na umístění v elitní pětce, následná stojka však hrubě nevyšla. Hned tři střely šli mimo terč a protože pak v závěru postupně tuhla, bylo z toho všeho nakonec až deváté místo. Protože ale za Českem skončily štafety Švédska a Slovinska, vypadá to tak dobře s oním zmiňovaným pořadím Poháru národů, dtolik důležitým směrem k zimním Hrám.

Díky suverénní Röiselandové nebylo pochyb, že právě Norové si dojedou pro tiumf v tomto závodě. Ani Bělorusce Solaové se přes veškerou snahu snižovat ztrátu nepovedlo závod zdramatizovat. Třetí skončili Francouzi díky finišmance Simonové, která dokázala porazit v přímém souboji o sedm vteřin Švédku Elviru Öbergovou, jež společně se svou sestrou Hannou díky svým skvělým běhům předvedli ukázkové zmrtvýchvstání švéské štafety.

Světový pohár v biatlonu - smíšená štafeta 4x7,5 km v Oberhofu (8.1.2022):

1. Norsko (T. Boe, J. Boe, Tandrevoldová, Röiselandová) 1:28:51,4 (0+6)

2. Bělorusko (Labastov, Smolskij, Alimbekovová, Solaová) +23,1 (0+5)

3. Francie (Guigonnat, Desthieux, Bescondová, Simonová) +2:01,3 (0+11)

4. Švédsko (Samuelsson, Ponsiluoma, H. Öbergová, E. Öbergová) +2:08,4 (3+10)

5. Rusko (Cvetkov, Povarnicyn, Kazakevičová, Vasněcovová) +2:08,9 (0+9)

6. Německo (Rees, Doll, Voigtová, Hinzová) +2:10,7 (0+6)

7. Itálie (Bormolini, Windisch, Wiererová, Vittozziová) +2:43,1 (0+13)

8. Finsko (Seppälä, Hiidensalo, Minkkinenová, Ederová) +3:09,7 (0+9)

9. Česko (Štvrtecký, Krčmář, Davidová, Jislová) +3:18,3 (0+10)