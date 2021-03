Lepší umístění ve stíhačce vzaly Krčmářovi dvě minely, bodoval i junior Karlík

První dvě střelecké položky, které závodníci absolvovali vestoje, nejlépe ze startovního pole zvládla trojice Nor Lägreid, Ital Hofer a Francouz Jacquelin a nebylo tak proto divu, že právě tito biatlonisté byli k vidění průběžně v čele závodu. Jejich pronásledovateli byli norští bratři Boeovy, kteří na vedoucí skupinku v tu chvíli ztráceli dvanáct vteřin. Čistě vybílit obě dvě úvodní položky se podařilo i Krčmářovi a i proto se tak v polovině závodu ocital na desátém místě.

Po následující první střelbě vestoje už ale příliš mnoho radosti Michal Krčmář neměl. Běhrm této střely totiž hned dvakrát chyboval a musel tak následně na dvě trestná kola. V tu chvíli mu tak uniklo umístění v elitní desítce. „Nemyslím, že to bylo větrem, spíš jsem to nezvládnul, protože tam byla v té chvíli i běžecká krize. Na trati jsem se trápil sám se sebou," uvedl po závodě nejlepší z českých biatlonistů.

V závodě se však neztratil ani další český biatlonista, junior Mikuláš Karlík. Ten si totiž ve stíhačce dokázal vylepšit o osm míst své umístění ze čtvrtečního sprintu. Skončil tak tedy na 26. pozici. „Mrzí mě nerozvážnosti na druhé položce, kde jsem musel jít tři kola. Pak už jsem to asi lépe udělat nemohl," komentoval svůj výkon po závodě.

Řeč o medailistovi z nedávného mistrovství světa juniorů ztratil pak i sám trenér Ondřej Rybář. „Michala třetí položka odsunula z desítky, na kterou tady mohl dosáhnout. Za Mikuláše jsem rád. Zvládl perfektně střelbu vstoje. Ostatní kluci mohli být lepší, u Ondry Moravce to už bylo hlavně dojemné loučení," připomněl mimo jiné i poslední individuální závod kariéry v podání Ondřeje Moravce. K tomu se vyjádřil i sám Moravec. „Už mi pomalu dochází, že je opravdu konec. O výsledek nešlo. Bylo krásné, jak na mě kluci počkali v cíli, na závodech už se neuvidíme. Jen je mi smutno z toho, že u toho nejsou fanoušci."

Přestože Francouz Maillet, jenž do závodu odstartoval se startovním číslem 1, na obou úvodních střeleckých položkách vždy zaznamenal po jedné chybě, nakonec to byl on, kdo slavil triumf v tomto závodě. Pomohl k tomu nejen jeho rychlý běh na trati, ale především pak i bezchybná střelba na obou položkách vestoje.

Na to nedokázali zareagovat ani všichni norští sokové. Na druhém místě skončil Johannes Boe, jenž odstartoval z deváté pozice a díky této stíhačce se tak zase o něco přiblížil k zisku velkého křišřtálového glóbu, který by tak do jeho rukou mohl putovat opět po roce.

Světový pohár biatlonistů v Novém Městě na Moravě (13.3.2021):

Stíhací závod mužů na 12,5 km:

1. Fillon Maillet (Francie) 28:46,7 (2)

2. J. Boe (Norsko) +8,0 (2)

3. Jacquelin (Francie) +14,6 (1)

4. Lägreid (Norsko) +18,1 (2)

5. Hofer (Itálie) +23,4 (2)

6. T. Boe (Norsko) +25,8 (2)

7. Guigonnat (Francie) +43,4 (2)

8. Fak (Slovinsko) +1:05,1 (1)

...

13. Krčmář (ČR) +1:41,5 (2)

26. Karlík (ČR) +2:45,5 (3)

42. Štvrtecký (ČR) +3:50,9 (6)

52. Moravec (ČR) +4:20,4 (4)

56. Hornig (ČR) +5:18,9 (4)

Stav Světového poháru (po 23 z 26 závodů):

1. J. Boe (Norsko) 1011

2. Lägreid (Norsko) 986

3. Fillon Maillet (Francie) 872

4. T. Boe (Norsko) 855

5. Dale (Norsko) 809

6. Jacquelin (Francie) 776

7. Samuelsson (Švédsko) 757

8. Hofer (Itálie) 678

...

23. Krčmář (ČR) 328

37. Moravec (ČR) 149

69. Karlík (ČR) 22

74. Štvrtecký (ČR) 18

78. Žemlička (ČR) 17

86. Krupčík (ČR) 7