Nové Město na Moravě slaví úspěch. SP v biatlonu tam bude i v letech 2023, 2025 a 2026

Rozhodnutí IBU přivítal pochopitelně šéf českého biatlonu Jiří Hamza, jenž se k tomu vyjádřil na svazových webových stránkách. "Je vidět, že jsme se jako organizátor osvědčili. Je to skvělá zpráva nejen pro Nové Město na Moravě, ale pro celý český biatlon," uvedl konkrétně Hamza a pokračoval: "Budovali jsme Nové Město na Moravě postupně a já věřím, že dobře. Proto nám nyní patří stálé místo v kalendáři Světového poháru a biatlonisté se i díky skvělým fanouškům do Vysočina Areny rádi vrací."

Nové Město na Moravě mělo dosud jisté kromě již zmiňované MS 2024 závody Světového poháru nejen letos za tři týdny, ale i závody IBU Cupu konající se v příštím roce. V roce 2023 se závody SP v Novém Městě na Moravě bude konat od 27. února do 5. března, v roce 2025 pak od 3. do 9. března a v roce 2026 od 19. do 25. ledna.

Mimochodem, co se týče světového šampionátu v roce 2024, to se bude konat od 5. do 8. února.

Pomalu se tak podařilo tomuto českému středisku stát se tradičním dějištěm závodů Světového poháru a zařadilo se tak po bok Hochfilzen, Oberhof, Ruhpolding, Anterselvu a Oslo (Holmenkollen). Že se tedy světový biatlon i v příštích letech ukáže v České republice, těší i samotné závodníky, konkrétně se k rozhodnutí IBU vyjádřil třeba Michal Krčmář. "Nechci, aby to znělo namachrovaně, ale fanoušci super, zázemí bomba, tomu závodu tam nic nechybí. I reakce závodníků jsou, že se tam rádi vrací. Areál je metrově dostatečně odpovídající, navíc tam vzniknou nějaké nové budovy kvůli mistrovství světa, i když nevím, jak to v téhle krizi bude. Je to odměna pro organizační výbor a pro nás závodníky je to super. I pro nastávající generaci je to obrovská škola, která je bude posouvat dopředu," nechal se slyšet třicetiletý reprezentant.