Smíšenou štafetu vyhráli Rusové, Francouzi neměli dobře namazané lyže. Češi až čtrnáctí

Před závodem se mluvilo o umístění v elitní osmičce, jako o ideálním z českého pohledu. Ze začátku to opravdu vypadalo pro české kvarteto nadějně, když Jislová na prvním úseku začala slušnou střebou na obou položkách bez jediného trestného kola, i když s jedním dobíjením vestoje. . „Udělala jsem to snad obstojně a neměla čas přemýšlet nad blbostmi," vrátila se potom ke svému výkonu na střelnici Jislová. Na trati to tak už slušné ale nebylo a pomyslný štafetový kolík předávala své kolegyni Markétě Davidové v době, kdy ztrácela na vedoucí Francouzky až třicet vteřin.

To běh na lyžích v podání Markéty Davidové byl, jako vždy v jejím podání, o něčem jiném, ovšem i přes rychlý běh se nevyvarovala ani ona dobíjení na střeleckých položkách. Zatímco při střele vleže dobíjela jednou, vestoje musela tak činit hned dvakrát. Ale všechny rezervní náboje našly požadovaný cíl. „Nejsem moc spokojená, střelba mi utekla a nechala jsem tam dost času. Pocitově to pro mě bylo lepší včera," prozradila své dojmy v cíli Davidová. Přesto se díky ní česká štafeta posunula na velice slušné šesté místo a to díky tomu, že zaznamenala ze všech závodnic ve druhém úseku druhý nejlepší běžecký čas.

Druhá polovina štafetového závodu tedy byla na mužích. V době, kdy ženy přdávaly mužům, vedlo průběžně Rusko o osm vteřin před dotírajícím Německem, Francií a Norskem. Štvrtecký pak štafetu přebíral tehdy, kdy Češi ztráceli na čelo zhruba půl minuty. Jenomže neměl to na svém úseku vzhledem ke konkurenci jednoduché, navíc na obou střeleckých položkách vždy dvakrát dobíjel a i proto české kverteto kleslo na chvost elitní desítky. „Bohužel na střelbě jsem byl dost pomalý, ale než se pustit do rizika, tak jsem rány spíš hlídal. Celkově to bylo takové bez šťávy, přece jen se projevilo, že to byl můj třetí start ve třech dnech," připomněl mimo jiné dvaadvacetiletý reprezentant náročný program.

Na čele závodu se dál, co se týče národnostního obsazení, nic nezměnilo, navíc se za již výše zmiňované kvarteto národů s odstupem držely štafety Běloruska a Švýcarska. Za nimi chtěl o tolik toužené sedmé místo chtěl bojovat český finišman Ondřej Moravec. Právě ten totiž přijel do Oberhofu jen a pouze speciálně na tuto disciplínu. Dosud byl totiž na tréninkovém kempu.

Proti tomu však byl ale jeho výkon při střelbě vleže, kdy se jednou netrefil a musel tak na jedno trestné kolo. A když pak i po stojce musel hned třikrát dobíjet, naděje na dobrý výsledek definitivně zhasla.

Závěrečná zastávka na střelnici se vůbec nevyvedla Německu, které tak taktéž ztratilo naději a to na zisk medaile v závodě. Přestože ji absolvoval jinak ostrostřelec Peifer, i on udělal jednu minelu a nakonec tak do cíle dorazil na páté pozici. Nejrychleji poslední střelbu zvládl sice Francouz Fillon-Maillet, jenomže pak poznal, kde se stala chyba. Francouzský seervisní tým totiž špatně namazal svým závodníkům lyže a tak se museli Francouzi spokojit se třetím místem. O prventví v závodě se až do poslední chvíle rvali Rusové s Nory a byl to nakonec Latypov, jenž v závěru předjel Lägreida.

Ukazuje se tak, že po Vánocích jsou ruští biatlonisté v naprosto jiné formě, než jak tomu bylo ještě před třemi týdny.

Světový pohár biatlonistů v Oberhofu:

Smíšená štafeta (2x6 km a 2x7,5 km) - (10.1.2021):

1. Rusko (Kajševová, Mironovová, Loginov, Latypov) 1:08:21,7 (0+7)

2. Norsko (Tandrevoldová, Röiselandová, Dale, Lägreid) +0,7 (0+7)

3. Francie (Chevalierová-Bouchetová, Braisazová-Bouchetová, F. Claude, Fillon-Maillet) +12,1 (0+6)

4. Bělorusko (Alimbekovová, Kručinkinová, Bočarnikov, Smolskij) +50,3 (1+5)

5. Německo (Hinzová, Herrmannová, Doll, Peiffer) +1:06,0 (1+7)

6. Švýcarsko (A. Gasparinová, S. Gasparinová, Weger, Wiestner) +1:29,4 (0+7)

...

14. Česko (Jislová, Davidová, Štvrtecký, Moravec) +3:22,3 (1+14)