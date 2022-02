Souhrn 12. dne olympiády: Češi v biatlonové štafetě, běžeckém lyžování a shorttracku

Od samého začátku biatlonové štafety se českému ženskému kvartetu dařilo o dost lépe než tomu mužskému. Prakticky hned bylo k vidění v boji o přední pozice ve startovním poli. Poprvé se v rámci této olympiády na trati představila Eva Puskarčíková, která se poté, co zvládla čistě odstřílet ležku, ocitala na desáté pozici v rámci svého úseku. Stojka se jí už tak nevydařila, neboť tehdy musela použít hned dva rezervní náboje k celkovému vybílení terčů. „Moc mě mrzí poslední rána, tam jsem chtěla holky víc podržet. Na trati to bohužel bylo jen trápení," komentovala svůj výkon Puskarčíková v pozávodním rozhovoru pro Českou televizi. Nebylo tak proto možná překvapením, že Davidové předávala pomyslný štafetový kolík na sedmnáctém místě s pětapadesátivteřinovou ztrátou na čelo závodu.

Úvodní úsek nejlépe zvládly nejlépe Švédky, za které tedy jela Perssonová. Hned za ní ale byly její pronásledovatelky Italka Vittozziová a Němka Voigtová. To Francouzky byly po prvním úseku na čtvrté pozici, poté ale na tom byly ještě hůř, když Chevalierová-Bouchetová musela na trestné kolo. Na závod pak nebudou vůbec v dobrém vzpomínat Švýcarky. Cadurischová totiž hned během prvního úseku zkolabovala a musea být tak odvezena na saních.

Švédky společně s Italkami byli i po první předávce nadále ve vedení závodu, nově těmto štafetám dělaly společnost Rusky zásluhou Rezcovové a Norky. Ty ale po střelbě vestoje klesly pořadím až na 12. pozici, když se mrazem rozklepala Eckhoffová na tolik, že z toho byla dvě trestná kola. Naopak česká štafeta se mohla radovat z výrazného vylepšení pozice poté, co Davidová zaznamenala třetí nejrychlejší běžecký čas s tím, že při střelbě potřebovala celkem jen jedno dobíjení. Díky jejímu výkonu tak Češky byly při druhé předávce na výtečném pátém místě. „Udělala jsem, co bylo v mých silách. Lyže byly fajn, nechala jsem tam všechno a jela, jak to šlo," nechala se slyšet po závodu Davidová.

Když se v závodě dospělo do třetího úseku, na čele závodu se začaly dělat čím dál větší rozestupy. Následně ale přišla střelba vestoje, kterou nezvládla tehdy vedoucí Ruska Mironovová, jež tak musela na trestné kolo. Proto pak předávala se třináctivteřinovou ztrátou na opět vedoucí Švédsko, které se zpátky na čelo závodu dostalo díky výtečnému běhu Hanny Öbergové. Nadále tehdy zůstaly na druhém místě překvapivě Italky. Co se týče Jessicy Jislové, tak tu záhy předjely Francouzky s Norkami a nakonec předávala finišmance Charvátové sedmá. „V momentální běžecké formě jsem se s nimi udržet nemohla. Mrzí mě, že jsem trochu pozdě na střelnici zareagovala na vítr," sdělila po závodě Jiaslová.

Na Švédky nikdo nenašel recpt ani v posledním úseku štafety, kdy za ně závodila Elvira Öbergová. Díky Nigmatullinové se vyšvihly Rusky na stříbrnou pozici, díky Herrmannové pak Německo skončilo bronzové. Medaili jen těsně nezískaly čtvrté Norky, které se dostaly před Italky. Francouzky kvůli dalšímu trestnému kolu žádnou šanci na cenný kov už neměly.

Česká finišmanka Lucie Charvátová zvládla naprosto bezchybně ležku a nadále tak tedy česká štafeta figurovala na sedmém místě. Pak ale přišla stojka, kde se potýkala s mrazem a po rozklepání se tak netrefila do jednoho terče. Po trestbném kole z toho nakonec bylo osmé místo, ale i tak se Češkám podařilo napravit pověst českéh biatlonu pošramocenou úterními mužskými štafetami.

Biatlon - štafeta biatlonistek na 4x6 km:

1. Švédsko (Perssonová, Brorssonová, H. Öbergová, E. Öbergová) 1:11:03,9 (0+6)

2. ROC/Rusko (Kazakevičová, Rezcovová, Mironovová, Nigmatullinová) +12,0 (1+7)

3. Německo (Voigtová, Hinzová, Preussová, Herrmannová) +37,4 (0+6)

4. Norsko (Knottenová, Eckhoffová, Lienová, Röiselandová) +50,7 (2+8)

5. Itálie (Vittozziová, Wiererová, Comolaová, Sanfilippová) 1:33,1 (0+5)

6. Francie (Bescondová, Chevalierová-Bouchetová, Braisazová-Bouchetová, Simonová) +2:13,0 (2+10)

7. Ukrajina (Petrenková, Džimová, Merkušinová, Bilosjuková) +3:00,2 (1+6)

8. Česko (Puskarčíková, Davidová, Jislová, Charvátová) +3:02,1 (1+8)

9. Rakousko (Zdoucová, Hauserová, Juppeová, Innerhoferová) +4:03,7 (3+7)

10. Kanada (Lunderová, Bankesová, Dicksonová, Beaudryová) +4:30,4 (0+8)

Týmový sprint běžců na lyžích ovládly Norové a Němky



Česká mužská dvojice v týmovém sprintu Šeller s Novákem nenavázali na loňský světový šampionát, kde v týmovém sprintu volnou technikou skončili na osmém místě. V pekingském závodě jedoucího klasicky to chvílemi vypadalo, že by mohla tato dvojice postoupit do finále, neboť po čtvrtém ze šesti 1,5 dlouhých úseků předával Novák Šellerovi ještě na třetí postupové příčce. V následném stoupání se ale projevily kvality Iiva Niskanena z Finska a z postupové pozice se Šeller rázem vytratil. Postupně z toho bylo až sedmé místo v průběžném pořadí, přičemž Novákvi Šeller předával se třináctivteřinovou ztrátou na šestou příčku. Přestože Novák snížil náskok šestého Běloruska, navíc než na sedmé místo v jejich jízdě nestačilo. Následná jízda byla ještě rychlejší a bylo z toho celkově 14. místo a nikoli postup do finále.

Postoupit do finále se nedařilo postoupit ani českým ženám. Dvojici tvořily Janatová s Hynčicovou, která byla náhradnicí za Terezu Beranovou. Tu nepustily do závodu zdravotní potíže. Na favorizované kvarteto Rusko, Finsko, Švédsko a Norsko ve své rozjížďce Češky nakonec ztratily 55 vteřin.

Zatímco mezi muži pak týmový sprint podle očekávání ovládli Norové Valnes a Klaebo, jenž ukázal v Pekingu, kdo je nejlepším sprintem v současném světě běžeckého lyžování, v ženách nečekaně uspěly Němky Hennigová s Carlovou. Druhá jmenovaná navíc v cílové rovince musela ještě předstihnout Rusku Natalii Něprjajevou a také Švédku Jonnu Sundlingovou. Naposledy Němky v týmovém sprintu na olympiádě vyhrály ve Vancouveru 2010.

Sprint dvojic klasicky:

Muži: 1. Valnes, Klaebo (Nor.) 19:22,9 min., 2. Niskanen, Mäki (Fin.) -2,46, 3. Bolšunov, Terentěv (Rus.) -4,29, 4. Poromaa, Svensson (Švéd.) -15,06, 5. Cyr, Ritchie (Kan.) -22,31, 6. De Fabiani, Pellegrino (It.) -25,43, 7. Lapalus, Jouve (Fr.) -35,38, 8. Baumann, Hediger (Švýc.) -41,36, 9. Ogden, Schoonmaker (USA) -1:05,08, 10. Föttinger, Moser (Rak.) -1:52,01, ... 14. Šeller, Novák - vyřazeni v semifinále

Ženy: 1. Hennigová, Carlová (Něm.) 22:09,85, 2. Dahlqvistová, Sundlingová (Švéd.) -0,17, 3. Stupaková, Něprjajevová (Rus.) -0,71, 4. Niskanenová, Pärmäkoskiová (Fin.) -3,86, 5. Brennanová, Digginsová (USA) -12,93, 6. Stadloberová, Unterwegerová (Rak.) -45,40, 7. Van der Graaffová, Fähndrichová (Švýc.) -52,24, 8. T. Wengová, Fallaová (Nor.) -1:05,43, 9. Marciszová, Skinderová (Pol.) -1:38,16, 10. Galová, Quintinová (Fr.) -1:55,07, ... 15. Janatová, Hynčicová - vyřazeny v semifinále

Shorttrackařka Hrůzová zajela životní výsledek

Jediné české zástupkyni v shortracku na olympiádě v Pekingu Michaely Hrůzové se jelo dobře už v její rozjížďce. V ní skončila na čtvrté pozici a i díky velmi slušnému času postoupila mezi 22 nejlepších shorttrackařek. Čtvrtá pak skončila i v semifinále, kde se představila v tom druhém z celkových tří. Proto se tak dostala do finále B, kde však nestačila na rychlý nástup Sumire Kikučiové z Japonska a nakonec v něm skončila sedmá, celkově tedy čtrnáctá.

Hrůzová jen potvrdila, že se jí v Asii daří. Před šesti lety v jihokorejském Souu v rámci světového šampionátu zajela svůj dosud nejlepší výsledek v kariéře v závodě na 1500 metrů, kde skončila šestá.