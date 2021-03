Sprint byl pro české biatlonistky lepší než štafeta. Nejlepší Davidová na 12. místě

Na Markétě Davidové bylo znát, jak moc program Světového poháru postoupil, neboť bylo vidět, že česká reprezentantka neměla tolik energie při běhu na trati jako v předešlých závodech. Lehce se jí rozhodně tentokrát neběželo. „Vleže jsem dobře cvakala. Poslední ránu stojáku jsem ale měla moc nahoře, úplně zbytečná chyba. Navíc nejsem vůbec spokojená s během, jsem ztrácela a nevím pořádně proč. S jedničkou ze střelby bych chtěla být lepší," uvedla po závodě Davidová, která na lyžích zaznamenala o skoro deset vteřin pomalejší běh než její kolegyně Charvátová.

Ta v tomto závodě obhajovala bronz ze sprintu z loňského světového šampionátu. I když byla z českých závodnic nejrychlejší na trati, při střelbách jak vleže, tak i ve stoje však vždy jednou minula a vždy se jednalo hned o první ránu. „Jak letos na střelnici trpím, tak to na mě bylo slušné. Po těch pěti trestných kolech ve štafetě jsem si spravila chuť. Trať držela a lyže jely, takže pro mě je slušná porce bodů dobrým povzbuzením a uvidíme, jak dopadnu v nedělní stíhačce, kde jsou přece jen čtyři položky," říkala v pozávodním rozhovoru Charvátová.

O vylepšení nálady stála z českého týmu především Jessica Jislová, neboť právě ona ve čtvrtek ne příliš úspěšně odstartovala štafetu. Po sobotním závodě byla pak opravdu spoojenější se sebou, než jak tzomu bylo ve čtvrtek. „Jak jsem jela až ke konci závodu, tak trať už povolovala a bylo to těžké, ale za body jsem opravdu ráda," řekla Jislová. Další českou reprezentantkou pak byla Eva Puskarčíková, která se do nedělní stíhačky taktéž podívá a to poté, co v sobotním sprintu skončila devětačtyřicátá. „Běžecky to je ode mne pořád slabší průměr, o to víc mrzí dvě chyby na střelnici, protože bych měla být schopná dávat položky čistě," je si vědoma rodačka z Harrachova.

Světový pohár biatlonistek v Novém Městě na Moravě - 7,5 km žen (6.3.2021):

1. Eckhoffová (Norsko) 18:48,4 (1)

2. Džimová (Ukrajina) +9,3 (0)

3. Vittozziová (Itálie) +15,0 (0)

4. Alimbekovová (Bělorusko) +16,1 (0)

5. Wiererová (Itálie) +16,3 (1)

6. Tandrevoldová (Norsko) +17,4 (0)

7. Röiselandová (Norsko) +18,5 (2)

8. Preussová (Německo) +25,1 (1)

-------

12. Davidová (ČR) +38,1 (1)

17. Charvátová (ČR) +45,7 (2)

27. Jislová (ČR) +1:14,7 (2)

49. Puskarčíková (ČR) +1:50,3 (2)

Stav Světového poháru:

1. Eckhoffová (Norsko) 863

2. Röiselandová (Norsko) 795

3. H. Öbergová (Švédsko) 770

4. Hauserová (Rakousko) 682

5. Wiererová (Itálie) 679

6. Preussová (Německo) 672

7. Chevalierová-Bouchetová (Francie) 557

8. Alimbekovová (Bělorusko) 546

9. Davidová (ČR) 530

-----

53. Charvátová (ČR) 61

62. Puskarčíková (ČR) 44

65. Jislová (ČR) 35