Vlhová si na domácím slalomu pro vítězství nakonec nedojela. Dubovská skončila osmá

Pro devětadvacetiletou Martinu Dubovskou to byl první závod od její osobní tragédie a to pondělní smrti její matky. Ta totiž na tom v předešlých týdnech byla zdravotně tak špatně, že kvůli tomu musela česká závodnice eodřeknout účast mna nedávném mistrovství světa v Cortině d´Ampezzo. Návrat zpátky na svah to však byl z pohledu Češky famózní. Před závodem v Jasné se na sociálních sítích nechala slyšet, že pro svou zesnulou matku udělá všechno a jak řekla, tak i nakonec učinila.

Po prvním kole figurovala Dubovská na deváté příčce, když právě první kolo zajela v čase 53,62. V následujícím druhém kole, kam se tak tedy kvaliikovala, projela cílem v čase 54,20, což nakonec stačilo k tomu, aby si své umístění ještě o jednu příčku vylepšila a skončila tak osmá. O jednu příčku si tak vylepšila svoje dosavadní maximum v kariéře, které zajela předloni ve finském Levi. Na první místo pak v sobotním závodě zaostala o 3,54 sekundy.

Souboj o dalším prvenství v dalším závodě Světového poháru probíhal jako již tradičně mezi Slovenkou Petrou Vlhovou a Američankou Mikaelou Schiffrinovou. Ta sice po prvním kole ztrácela na první Vlhovou 27 setin, jenže ve druhém kole předvedla nejrychlejší jízdu ze všech a tak překonala svou slovenskou sokyni o 34 setin. Pro Američanku tak bylo vítězství v Jasné devětašedesáté v pořadí v rámci Světového poháru a v celkové klasifikaci ve slalomu tak poskočila na průběžnou druhou pozici.

Stále však celkově v nejtočivější disciplíně alpského lyžování vede Petra Vlhová, jež má zatím na svém kontě 480 bodů a stále tak může pomýšlet na obhajobu titulu. Druhá Schifriová ztrácí na první sto aktuálně 45 bodů. Dubovská po sobotš poskočila ve slalomové celkové klasifikaci na desátou příčku s celkovým počtem 117 bodů.

Co se týče celkového hodnocení Světového poháru, tak tam vede Švýcarka Lara Gutová-Behramiová (1227 bodů) před druhou Vlhovou (1120 bodů). Z Češek je nejlepší jedenáctá Ester Ledecká, Dubovská se pak nachází na 43. pozici.

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Jasné (Slovensko) - (6.3.2021):

Ženy - slalom:

1. Shiffrinová (USA) 1:44,28 (51,91+52,37)

2. Vlhová (SR) -0,34 (51,64+52,98)

3. Holdenerová (Švýc.) -0,52 (52,04+52,76)

4. Liensbergerová (Rak.) -1,42 (52,55+53,15)

5. Gisinová (Švýc.) -2,24 (52,93+53,59)

6. Buciková (Slovin.) -3,07 (53,86+53,49)

7. Peterliniová (It.) -3,32 (54,35+53,25)

8. Dubovská (ČR) -3,54 (53,62+54,20)

9. Slokarová (Slovin.) -3,55 (54,34+53,49)

10. St-Germainová (Kan.) -3,59 (54,02+53,85)

...

v 1. kole 39. Capová (ČR) 55,83

Průběžné pořadí slalomu (po 6 z 9 závodů):

1. Vlhová 480

2. Shiffrinová 435

3. Liensbergerová 410

4. Gisinová 375

5. Holdenerová 305

6. Mairová (Rak.) 155

...

10. Dubovská 117

Průběžné pořadí SP (po 26 z 33 závodů):

1. Gutová-Behramiová (Švýc.) 1227

2. Vlhová 1120

3. Gisinová 937

4. Bassinová 790

5. Brignoneová 777

6. Goggiaová (všechny It.) 740

...

11. Ledecká 453

43. Dubovská (ČR) 117