Internetové seznamky využilo už 75 procent Čechů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zájem Čechů o internetové seznamky během koronaviru stoupl. Zkušenost s on-line seznamování má v tuzemsku 75 procent lidí, před třemi roky to bylo o 16 procentních bodů méně. Ve světě se staly naprostým hitem videohovory, které u Čechů větší oblibu nezískaly. Vyplývá to z globálního průzkumu společnosti Kaspersky, do kterého se v Česku zapojilo přes 500 respondentů.