Slovenská vláda navrhla posílení práv partnerů včetně LGBT+, kteří neuzavřeli sňatek

Téma posílení práv osob jiné než heterosexuální orientace ožilo na Slovensku loni po vraždě dvou lidí u gaybaru v Bratislavě. Podle vládní předlohy by lidé na Slovensku mohli formou notářského zápisu označit jinou osobu za svého důvěrníka. Ten by pak například mohl zastupovat partnera v běžných záležitostech, mimo převody majetku, dále by získal právo na informace o zdravotním stavu partnera nebo by se mohl stát poručníkem jeho dětí, pokud toto dítě nemá jiného zákonného zástupce.

"Je to řešení i pro LGBT+ komunitu. Cílem jakékoliv legislativy, když ji posíláte do parlamentu, je, aby byla schválena. Proto je důležité odhadnout, co je realistický návrh. Zaznívají hlasy, že ani zdaleka to není to, co by to mělo být. Za 30 let je to největší posun, jaký tu kdy byl," řekl Heger o vládním návrhu.

Předloha nepočítá například se zavedením registrovaných partnerství párů stejného pohlaví ani s nabývaním majetku do společného jmění partnerů. Přiznává partnerům méně práv, než dříve neúspěšně prosazovala bývalá vládní strana Svoboda a Solidarita nebo žádali zástupci komunity LGBT+.