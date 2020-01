Objevené škodlivé soubory byly podle expertů Kaspersky ve formátu pdf, mp4 nebo docx a měly obsahovat informace o koronaviru, který hýbe současným světovým děním.

Z názvů souborů lze vyvodit, že měly obsahovat videa s instrukcemi, jak se před virem chránit, aktuální informace o jeho vývoji, nebo dokonce testy prokazující nákazu. Místo toho byly plné různých hrozeb od trojských koní po počítačové červy, které jsou schopné smazat, zablokovat, upravit nebo zkopírovat data, ale také rušit provoz počítačů a celých počítačových sítí.

"Koronavirus, který plní přední stránky všech novin, začali zneužívat kyberzločinci jako svoji návnadu. Doposud jsme zaregistrovali jenom deset unikátních souborů. Ale vzhledem k aktuálnosti tohoto tématu předpokládáme, že se v krátké době objeví daleko vyšší počet škodlivých souborů odkazujících k této smrtelné nákaze," uvedl ředitel Kaspersky pro východní Evropu Miroslav Kořen.

Aby se uživatelé nestali obětí těchto škodlivých programů, měli by se vyhýbat podezřelým odkazům, které slibují exkluzivní informace. Kaspersky rovněž doporučuje věnovat pozornost koncovkám stahovaných souborů. Dokumenty nebo video soubory by neměly být ve formátu .exe nebo .lnk. Uživatelé by měli mít nainstalovaný účinný antivir.