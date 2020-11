Pozor na phishing. Počet hackerských útoků před Black Friday stoupl třináctkrát

"Koronavirová opatření přináší nárůst on-line tržeb. Blíží se nákupní sezóna, takže můžeme očekávat i rekordní aktivitu kyberzločinců. Phishingové kampaně jsou stále sofistikovanější, takže někdy může být složité podvod odhalit. S každým e-mailem a s každou nabídkou je potřeba zacházet opatrně," uvedl bezpečnostní expert Check Pointu Pavel Krejčí.

Phishing je forma útoku, kdy se útočník vydává za důvěryhodnou autoritu s cílem získat citlivá data oběti. Falešné kampaně a phishingové útoky se podle Michala Lukáše ze společnosti Kaspersky nevyhýbají ani Česku. Pociťují je hlavně banky a přepravní společnosti, ale i české e-shopy. Hlavním důvodem je fakt, že u nakupujících na konkrétním e-shopu je velká pravděpodobnost, že na něm budou brzy nakupovat znovu. Útočník má tedy větší šanci, že oběť udělá chybu.

Slevy dokážou potlačit obezřetnost i u zákazníků, kteří by se jinak nad podezřele nízkými cenami pozastavili. Pouze třetina (33 procent) uživatelů není ochotna nakupovat na e-shopu, který nevypadá důvěryhodně, a ještě menší počet (29 procent) si je jist, že si uvědomuje potenciální bezpečnostní rizika, která souvisejí s nákupy od neznámých značek nabízejících značné slevy, jež se mohou ukázat jako podvodné.

Podle průzkumu Kaspersky asi třetina uživatelů nechává nákupy vánočních dárků na poslední chvíli, protože doufají, že tak získají vyšší slevy. Ve stresu pak věnují méně pozornosti tomu, zda je daný e-shop důvěryhodný a soustředí se výhradně na lov co nejvýhodnějších cen. Přes internet chce většinu vánočních dárků letos kupovat na 60 procent evropských zákazníků. To představuje až stovky milionů možných obětí internetových podvodníků.

Antivirová firma Avast zákazníkům na internetu doporučuje, aby pro stahování aplikací vždy využívali jen oficiální obchody a adresu URL pro jistotu vpisovali rovnou do adresního řádku. Tím se vyhnou přesměrování do falešných obchodů z podezřelých odkazů v e-mailu. Na pozoru se mají mít před podezřelými e-maily a odkazy v nich. Nikdy by neměli ukládat na webech své platební údaje a raději ani zakládat na e-shopech zákaznické účty. Jako další bezpečnostní vrstvu experti radí požívat platební služby PayPal, Apple Pay nebo Google Pay. Doporučují také využívat VPN, které skýtají zašifrované připojení.