Satelity Starlink budou mít celosvětové pokrytí ještě letos

"Úspěšně jsme vypustili zhruba 1800 satelitů, a jakmile se všechny tyto satelity dostanou na svou provozní oběžnou dráhu, budeme mít nepřetržité celosvětové pokrytí," uvedla Shotwellová na konferenci věnované technologiím. "To by mělo být někdy kolem září," pokračovala. "Pak nás ale čeká práce ohledně regulace, abychom se dostali do každé země a získali povolení k poskytování telekomunikačních služeb," řekla také na konferenci, kterou organizuje australská finanční skupina Macquarie.

Společnost Starlink plánuje rozmístit celkem 12.000 satelitů zhruba za deset miliard dolarů (214,4 miliardy Kč). Služby ve zkušebním režimu nyní poskytuje v 11 zemích, uvedla Shotwellová.

Musk v květnu oznámil, že satelitní síť na nízké oběžné dráze Země obdržela více než půl milionu předběžných objednávek. S uspokojením poptávky firma žádné technické problémy neočekává.

Americká Federální komise pro spoje (FCC) letos schválila plán firmy SpaceX vypustit některé satelity na nízkou oběžnou dráhu, aby mohly poskytovat vysokorychlostní internet těm, kteří k němu nemají dosud přístup. Starlinku u malých satelitů konkuruje čím dál více společnostní, například Kuiper spadající pod Amazon, britský OneWeb či americká Blue Canyon Technologies.