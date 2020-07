YouTube a podobné platformy nemusí poskytovat údaje o pirátských nahrávkách, řekl soud EU

Nejvyšší justiční instance EU se problémem zabývala poté, co se na ni obrátil německý soud. Ten rozhodoval o sporu mezi filmovou distribuční společností Constantin Film Verleih a firmou Alphabet. Součástí Alphabetu je i společnost Google, která je vlastníkem služby YouTube.

Americký majitel videokanálu YouTube odmítl poskytnout německé firmě Constantin podrobné kontaktní údaje lidí, kteří v letech 2013 a 2014 nelegálně umístili několik filmů oficiálně distribuovaných dotčenou společností.

#ECJ: When a film is unlawfully uploaded onto an online platform, such as #YouTube, the rightholder may, under the directive on the enforcement of #IntellectualProperty rights, require the operator to provide only the postal address of the user concerned https://t.co/ATb3CgbPxg