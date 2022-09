Apple nejspíš v týdnu představí nový iPhone. „Čtrnáctka“ bude dražší, tuší analytici

Apple již na středu ohlásil akci nazvanou Far Out. Například stratég společnosti eToro pro globální trhy Ben Laidler během ní očekává představení modelu s pořadovým číslem 14. „Pro společnost je to důležité, protože iPhony tvoří 49 % tržeb,“ vysvětlil.

Laidler předpokládá, že budou odhaleny i nové hodinky, a připomíná, že dalších necelých 10 procent tržeb firmy připadá na tzv. nositelnou elektroniku, domácnost či příslušenství.

Americká televize CNN rovněž předpokládá, že na středeční akci dojde k představení nového mobilního telefonu. V zámoří se přitom aktuálně řeší, jak se současná ekonomická situace ve světě podepíše na ceně.

Analytik Ming-Chi Kuo v uplynulých dnech zveřejnil zajímavý tweet pro potenciální kupce. U iPhone 14 očekává zdražení průměrné ceny o zhruba 15 procent oproti předchozímu modelu. Ten v Česku momentálně seženete za cenu začínající na zhruba 20 tisících korun.

"Myslím, že Apple má určitou výhodu oproti rivalům. Vždycky tu jsou lidé, kteří čekají na nový iPhone," podotkl pro CNN analytik Ben Wood. Tisíce těchto věrných zákazníků má technologický gigant i u nás.