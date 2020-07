NASA vyšle na Mars vozítko Perseverance, poprvé i s helikoptérkou

Robotické vozítko Perseverance (Vytrvalost), jež by mělo na Marsu přistát v únoru příštího roku, má hledat známky možného minulého života, ale také vyzkoušet nové technologie pro případné budoucí lidské průzkumné výpravy na tuto planetu. Při nynější misi chce NASA na Marsu též poprvé otestovat i malou robotickou helikoptéru.

Launch slated for July 30, 7:50 a.m. EDT

