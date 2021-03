Acylpyrin snižuje riziko nákazy i vážného průběhu koronaviru, naznačují zahraniční studie

Česko zásluhou premiéra Andreje Babiše (ANO) nedávno vsadilo na ivermektin, ačkoliv jeho účinnost při léčbě onemocnění covid-19 je přinejmenším sporná. Vedoucí lékař KARIM Všeobecné fakultní nemocnice Martin Balík ovšem včera na konferenci Univerzity Karlovy řekl, že ke snížení rizika závažného průběhu nemoci by mohl přispět i acylpyrin, aspirin či anopyrin.

„Překvapuje mě, že se veřejnost neshání po acylpyrinu. My máme docela pěkná data, že až o polovinu může snížit překlopení do závažné formy koronaviru svým protizánětlivým efektem a protisrážlivým efektem v dávce třeba jedné tablety denně,“ uvedl Balík s tím, že by se měl užívat ve vyšší dávce, než v jaké se berou preventivně při ischemických chorobách. Konkrétně zmínil velkou tabletu denně.

O potenciálu aspirinu při léčbě covidu-19 referují i zahraniční média, a to s odvoláním na studii americké George Washington University zveřejněnou v časopise Anesthesia & Analgesia.

„Náš výzkum zjistil souvislost mezi nízkou dávkou aspirinu a sníženou závažností coviu-19,“ uvedl dle webu britského deníku Independent anesteziolog Jonathan Chow z George Washington School of Medicine and Health Sciences.

Vědci připomněli, že je známa spojitost mezi covidem-19 a tvorbou krevních sraženin. „Víme, že aspirin, který se užívá jako prevence infarktu a mrtvice, může být důležitý pro pacienty s covidem-19,“ konstatoval Chow. Aspirin se běžně užívá k ředění krve.

V rámci studie se výzkumnici podívali do záznamů 412 pacientů z období mezi březnem a červencem 2020. Lék byl podán asi 24 procentům z nich a snížil o 44 procent riziko napojení na ventilaci, 43 procent nutnost hospitalizace na JIP a 47 procent riziko úmrtí.

Independent připomněl, že ve Velké Británii už se případným užíváním aspirinu při léčbě covidu-19 zabývají příslušné osoby, protože i další studie přinesly podobné závěry.

Německý list Frankfurter Rundschau zase upozornil na výzkum izraelských vědců zveřejněný v odborném časopise The FEBS Journal. Z analýzy dat u více než 10 tisíc lidí vyplynulo, že při užívání aspirinu na prevenci kardiovaskulárních chorob je až o 29 procent nižší riziko nákazy koronavirem. V případě rozvoje nemoci je pak doba jejího trvání o dva až tři dny kratší.