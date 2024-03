Válek chce v Česku továrnu na penicilin. Návrh poslal Evropské komisi

V prosinci minulého roku Válek avizoval, že výstavba továrny na penicilin by měla začít do konce volebního období vlády, avšak neposkytl bližší podrobnosti. Dodal rovněž, že termín zahájení stavby by měl být oznámen do konce loňského roku nebo v prvních dvou týdnech tohoto roku.

Dnes Válek vysvětlil, že proces zdržela sektorová analýza farmaceutického průmyslu, kterou provedlo ministerstvo průmyslu a obchodu. Zároveň uvedl, že konzultoval s ministrem průmyslu Jozefem Síkelou a ministrem financí Zbyňkem Stanjurou ohledně výroby penicilinu v Česku.

"Nyní čekáme na odpověď komise ohledně notifikace našeho návrhu. Pokud bude náš návrh schválen, začneme s výstavbou. Doufáme, že se to stane co nejdříve," uvedl Válek.

Česko čelilo nedostatku některých léků v posledních letech, včetně antibiotik jako je penicilin. Důvody těchto výpadků bývají různé. Premiér Petr Fiala nedávno zdůraznil nutnost posílení soběstačnosti Česka ve výrobě léků. Válek ujistil veřejnost, že pacienti mají dostatek základních léků, ale přiznal možnost dalších výpadků, které evropské autority odhadly na zhruba tři roky.