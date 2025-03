Chladné počasí dorazilo. Může napadnout až 15 centimetrů sněhu

Přes Česko již v neděli přešla od severozápadu okluzní fronta, která přinesla ochlazení a tím i příhodné podmínky pro vznik četných přeháněk. Na horách se tak podle meteorologů opět dočkají nové sněhové pokrývky, která se nicméně udrží jen v nejvyšších partiích na hřebenech.

"Nejvíce by mohlo nasněžit do úterý na hřebenech Šumavy a Krkonoš, a to mezi 10 a 15 cm, ale to bude platit opravdu jen pro ty nejvyšší vrcholové polohy, kde budou teploty přes den kolem nuly a sníh se udrží," uvedli meteorologové na sociální síti X.

Pondělí má být typicky aprílové. Většinou se očekává velká oblačnost, bude také větrno. Kvůli instabilnímu zvrstvení bude přítomno i menší množství energie pro vznik slabších bouřek.

"Kvůli větru zítra počítejte s nižší pocitovou teplotou. a to tak v průměru o 4 °C, než bude ukazovat váš teploměr. Na něm zítra naměříme většinou kolem 8 °C, na Moravě ale může být až 12 °C," dodal ústav v předpovědi.