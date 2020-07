Jak se ochladit v horku? Vědci se podívali na "zaručené" rady. Zjistili, které fungují

Větrák, nezbytná výbava každého bytu v letních měsících. Ačkoliv vzduch neochladí, pohybuje jím a vytvoří příjemný vánek. Důkazy o tom, že větrák skutečně funguje a pomocí vánku ochlazuje tělo jsou smíšené. Některé studie zjistili, že větrák může tělo ochlazovat, ale v případě, že je teplota příliš vysoká, spíše to člověku ublíží.

Obecný předpoklad funkčnosti větráku je, když je teplota do 37 stupňů Celsia. V případě, že větrák použijete při vyšší teplotě, může vás spíše ohřát a dehydrovat. Také vlhkost má svůj podíl na menší efektivnosti větráku. Přestože se vzduch pohybuje kolem, je vlhký a brání k odpařování potu z těla. Podle BBC je k jasnému verdiktu potřeba více dat, ale v případě, že teplota přesáhne 37 stupňů Celsia, je lepší nechat větrák vypnutý.

Ve velkém horku je třeba dbát na přísun tekutin, ale je lepší si dát studený nebo horký nápoj? Lidské tělo může během dvou hodin vyprodukovat až dva litry potu za hodinu, což je nejlepší způsob, jak ochladit své tělo. Teorie horkého nápoje spočívá v tom, že se tělo ohřeje zevnitř, člověk se zpotí a tím i ochladí. Výzkum, který podpořil myšlenku, že studené nápoje jsou lepší, byl vyvrácen, protože podle Ollie Jay, docenta termoregulační fyziologie na univerzitě v Ottawě, byla teplota u dobrovolníků špatně měřena pomocí rektálních teploměrů.

Jeho tým při experimentu měřil teplotu z osmi různých míst na těle a dospěl k závěru, že horké nápoje nás ochladí více, protože se zvýšila produkce potu. Ale jinak je to ve vlhkém prostředí, protože pot se ve vlhku neodpařuje, je lepší si dát něco studeného, třeba pivo.

Pokud je to jen jedno pivo nebo dvě, nemusíte se bát. V roce 1885 nutili vědci dobrovolníky cvičit, dokud se jim nezvýšila tělesná teplota a pak jim naservírovali pivo. Jak se dalo očekávat, vědci uvedli, že došlo ke „zvýšené produkci moči,“ a to by mohlo vést k dehydrataci. Rozdíl mezi nealkoholickým pivem a pivem s alkoholem byl minimální.

Nová španělská studie zjistila, že pití piva a vody zavodňuje organismus naprosto stejně, ale nikdo neví, proč se po pivu chodí více na záchod. Nelze prokázat, jestli nás pivo ochlazuje, ale rozhodně nás dvě piva nemůžou dehydrovat.

Otevřít okna, to je první věc, kterou většina z nás udělá, když touží po troše vánku. Ale je to chyba. Otevřít okna může fungovat pouze v případě, že je venkovní vzduch chladnější než ten doma. I když je venku vánek, ale vzduch je horký, může nám to spíše ublížit. V horkých letních dnech by se okna měla otevírat pouze v noci.