Kdy se svět přestane bát? Vědci spočítali, dokdy potrvá nákaza koronavirem

"V nejlepším případě bude nákaza trvat minimálně do jara, ale spíše do léta, pak ustane," řekl pro agenturu AFP profesor na kanadské univerzitě v Torontu David Fisman, který je autorem analýzy viru pro Mezinárodní společnost pro infekční nemoci (ISID).

"Není to nic, co by trvalo do konce příštího týdne nebo příštího měsíce," doplnil Alessandro Vespignani, profesor z vysoké školy Northeastern University v americkém Bostonu.

Vědci sice patří do vybrané skupiny výzkumníků, kteří mají možnost online sledovat postup epidemie, přesto mají pouze útržkovité a neucelené informace o koronaviru.

Využívají proto matematické modely pro odhad aktuálního počtu případů nákazy a porovnávají je s minulými epidemiemi, hypotézy jsou ale nejisté a zatím i neurčité.

Například do minulého týdne si výzkumníci mysleli, že infikovaní lidé virus nešíří, dokud se u nich nezačnou projevovat příznaky onemocnění jako horečka, dušnost a zápal plic. Čínské úřady ale oznámily, že lidé šíří virus i během inkubační doby.

Její délka je přibližně dva týdny a ačkoliv Čína zavedla řadu bezpečnostních opatření, jejich účinek se ještě právě ony zhruba dva týdny neprojeví.

"Čím více toho o viru víme, tím více se podobá původci onemocnění SARS. Přenos SARS byl kontrolovatelný, doufejme, že i toto bude. Ale nebudeme to vědět ještě několik týdnů. Epidemie potrvá mnoho týdnů, zřejmě měsíců; nikdo neví, kam to povede," dodal Fisman.

Koronavirus naštěstí není horší než chřipka. Klíčový rozdíl spočívá v tom, že proti němu neexistuje vakcína a bude pravděpodobně trvat měsíce, než se vytvoří.

Každý rok přitom umírají na virus chřipky desítky tisíc Američanů. Centra pro kontrolu nemocí odhadují, že v loňském roce zemřelo na chřipku asi 40 000 občanů. Před dvěma lety byla míra úmrtnosti nejhorší za poslední desetiletí, 61 000. V Česku jde o tisíce případů ročně.

Koronavirus se ale ani nešíří tak jako chřipka. Důvod, proč není tak velkou hrozbou, jak tvrdí některá média, je ale třeba hledat v ještě širších souvislostech. Během chřipkové sezóny 2018-2019 ve Spojených zemřelo přibližně 75 procent lidí starších 65 let. Zhruba 17 procent bylo mezi lety 50 až 64. Tyto dvě kategorie představují 91 procent všech úmrtí na chřipku.

Mnoho z nich ale mělo řadu již existujících podmínek, kvůli kterým měli oslabený imunitní systém. A zprávy z Číny hovoří o tom stejném. Většina z těch, kteří zemřeli, již byla ve špatném zdravotním stavu dříve. Průměrný věk úmrtí na koronavirus je 75 let.