"Posílení imunity" je nesmysl. Doplňky stravy jsou k ničemu, tělu podle imunologa spíše škodí

Titulek „Španělská chřipka, co to je a jak se jí vyvarovat“ pochází z reklamy na Vicks VapoRub z roku 1918. Firma Vicks se specializuje na volně prodejné léky a v současné době ji vlastní americká společnost The Procter & Gamble Company (P&G). Reklama obsahovala rady, jak vyzrát na španělskou chřipku, například, aby lidé mlčeli nebo užívali projímadlo. Samozřejmě také tvrdila, jak je mast VapoRub účinná v boji proti chřipce. Navzdory tomu pandemie španělské chřipky zabila desítky miliónů lidí po celém světě.

V roce 2020 se toho moc nezměnilo. Přestože od pandemie španělské chřipky máme k dispozici nepřeberné množství vědeckých objevů, stále existuje spousta pochybných léčivých směsí a lidových léků. Podle BBC je v současné době nejbizarnější myšlenka, která koluje po sociálních sítích, o zvýšení počtu bílých krvinek pomocí masturbace.

V záplavě nutričních rad, jak „posílit“ imunitu se nevyhneme ani tvrzení, že máme hledat potraviny bohaté na antioxidanty a vitamín C. V roce 1918 bylo veřejnosti sděleno, aby jedli cibuli. Podle BBC se například šíří i myšlenka, že kajenský pepř a zelený čaj může poskytnou lepší ochranu proti onemocnění COVID-19 než ochrana obličeje. Samozřejmě je to nesmysl.

„Imunita má tři různé složky,“ říká Akiko Iwasaki, imunolog na Yale University. „Je to kůže, sliznice a dýchací cesty. Ty nám poskytují ochranu proti infekci.“ V případě, že virus překoná tyto obrany, tělo vyvolá přirozenou „imunitní odpověď“. Pokud nestačí přirozená imunita, tělo si vytvoří imunitu získanou, která funguje na stejném principu jako očkování.

Řada výrobků se honosí tím, že pomáhají „posílit“ imunitní systém. U jiných výrobci uvádí, že poskytují „imunitní podporu“ nebo pomáhají „udržovat zdravé imunitní funkce“. "Problém je v tom, že mnoho z těchto tvrzení nemá žádný důkaz," varuje Iwasaki. Pokud jste zdraví, na doplňky stravy raději zapomeňte, kromě vitamínu D, píše BBC.

Doplňky stravy naopak mohou být spíše nebezpečné. „Vitamínové doplňky nejsou pro náš imunitní systém prospěšné, pokud netrpíte deficitem nějakého vitamínu,“ říká Iwasaki. Ve vyspělém světě většina lidí získává dostatek vitamínů z potravy. Iwasaki ale také uvádí, že doporučení užívání vitamínu D není špatný nápad.

Několik studií spojilo nízké hladiny vitamínu D s vyšším rizikem respiračních onemocnění anebo vývoj autoimunitních chorob, jako roztroušená skleróza. Mnoho imunitních buněk je schopno rozpoznat vitamín D a předpokládá se, že vitamín hraje důležitou roli ve vytvoření přirozené i získané imunity, tvrdí server.

V roce 2012 se tvrdilo, že asi jedna miliarda lidí na celém světě má deficit vitamínu D. S tím, jak jsou v současné době lidé izolováni ve svých domovech a nevychází na slunce, bude lidí s nedostatkem vitamínu D mnohem vyšší.

V současné době ale není důkaz o tom, že jakýkoliv druh probiotik vás může ochránit před onemocněním COVID-19. Jeden výzkum z roku 2015 zjistil, že probiotika významně snížila infekci v horních cestách dýchacích a pomohla ke snížení užívání antibiotik. Vědci došli k závěru, že léčba probiotiky je lepší než léčba placebem, ale zdůraznili, že kvalita získaných důkazů byla nízká.

Stejně tak neexistují prakticky žádné důkazy, že přípravky s vitaminem C jakkoliv pomáhají lidskému tělu. Výzkumy ukázaly, že nemají například žádný vliv na trvání nebo závažnost běžných symptomů nachlazení. Naopak, jeho přebytek může vyvolat ledvinové kameny.

Iwasaki tvrdí, že většina těchto mýtů je ale neškodná, nebezpečí však spočívá v tom, že lidem poskytují falešný pocit bezpečí. „Lidé by neměli propadat iluzi, že jsou chráněni a pořádat večírky,“ řekl pro BBC.

Dostatek spánku, cvičení, vyvážená strava a nebýt ve stresu. To jsou faktory, které podporují imunitní systém. Existuje ale jen jediný způsob, jak spolehlivě posílit imunitu, a to je očkování, uvedlo BBC.