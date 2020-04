Spasí nás vakcína na covid-19? Tlak na její vznik může způsobit potíže

Svět je vystavený již třetí smrtící pandemii koronavirem a stále není k dispozici žádné očkování, které by mohlo lidstvo ochránit. První smrtící koronavirus SARS napadl populaci v roce 2002, druhý MERS je známý od roku 2012 a stále neexistuje žádné schválené očkování. Vývoj vakcíny je velice nákladný a zdlouhavý proces, který si žádá financování ve stovkách miliónů dolarů. Vědci doufají, že informace získané z minulých výzkumů koronavirů značně urychlí vývoj vakcíny proti viru SARS-CoV-2.

Některé společnosti již zahájili pokusy na lidech. Čínská biotechnologická společnost Can Sio, která má na kontě schválenou vakcínou proti viru Ebola (Ad5-EBOV) a dalších 16 vakcín ve výrobním programu, je ve druhé fázi testování na lidech. Ostatní společnosti jako Inovio Pharmaceuticals a Moderna teprve začínají.

Podle serveru sciencealert.com uvedl ředitel amerického Národního institutu pro alergie a infekční choroby (CDC) Anthony Fauci, že USA je 12 až 18 měsíců od vývoje nové vakcíny. „Když Fauci řekl 12 až 18 měsíců, pomyslel jsem si, že to směšně optimistické a jsem přesvědčený, že on si to myslí taky,“ reagoval na jeho tvrzení vývojář rotavirové vakcíny Paul Offit.

Postup při testování nových vakcín má daná pravidla. Nové vakcíny se nejdříve testují v laboratořích, poté na zvířatech, pak přijdou na řadu malé skupiny lidí a nakonec velké skupiny. Odborníci se však obávají, že při tlaku, jaký je na vývoj nové vakcíny v současné době vyvíjen, je možné, že některé společnosti se nebudou držet stanovených pravidel a přeskočí některé kroky. „Chápu důležitost v rychlosti vývoje očkování, ale ze všech mých znalostí vím, že tato vakcína bude k ničemu,“ uvedl Peter Hotez, děkan Národní školy tropického lékařství na Baylor College of Medicine pro agenturu Reuters.