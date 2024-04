Do Česka dorazí další desítky tisíc vakcín proti černému kašli

"Česká republika se stejně jako všechny další státy Evropské unie a světa potýká se zvýšenou nemocností populace černým kašlem a s tím spojeným nárůstem zájmu o vakcíny. I přes tento zvýšený zájem se nám nad rámec standardních objednávek podařilo zajistit mimořádné dodání vakcín. Pro pravidelné očkování dětí je jich v České republice dostatek. Mimořádné dodávky se do ordinací dostanou v druhé polovině dubna 2024. Pro těhotné ženy mohou vakcíny objednávat přednostně gynekologové," řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Pro Česko bylo pro tento rok objednáno více jak 400 tisíc vakcín pro zajištění pravidelného očkování a přeočkování dětí a dále pro očkování dospělých. Od ledna do dubna 2024 bylo vyočkováno více jak 81 tisíc vakcín. Pro srovnání ve stejném období v roce 2023 bylo vyočkováno necelých 39 tisíc vakcín. U osob starších 19 let v totožném období v roce 2023 bylo naočkováno 6027 osob a v roce 2024 již téměř 33 tisíc. Na více než čtyřnásobný nárůst poptávky reagovalo Ministerstvo zdravotnictví s výrobcem Sanofi a distributorem Avenier.

"Do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) bylo od 1. ledna 2024 do dnešního dne hlášeno celkem 6 006 případů pertuse. Z toho v první polovině 14. kalendářního týdne bylo evidováno 709 nových případů. Nejvíce případů onemocnění i nejvyšší nemocnost je ve věkové skupině 15 – 19 let. U dětí do jednoho roku života je v roce 2024 hlášeno 92 případů onemocnění pertusí," uvedla ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.

Očkování u dětí je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. V rámci přeočkování v dospělosti přispívají na očkování zdravotní pojišťovny. Nejvíce ohroženou skupinou jsou děti do jednoho roku života.

"Ministerstvo zdravotnictví přeočkování doporučuje, a to i s odkazem na odborné lékařské společnosti také u dospělých osob pohybujících se kolem dětí a ženám mezi 27. a 36. týdnem těhotenství. V České republice v minulém týdnu došlo k úmrtí měsíčního novorozence, kdy příčinou úmrtí bylo respirační selhání, oboustranný zápal plic a sepse způsobená kombinací adenoviru, bakterií Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae a pertuse. Bakterie Bordetella pertussis způsobující černý kašel byla potvrzena rovněž, ale pravděpodobně nebyla primární příčinou úmrtí," sdělil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Matyáš Fošum s tím, že je nyní prováděno epidemiologické šetření u rodinných příslušníků dítěte.

Černý kašel nebo také pertuse je vysoce infekční bakteriální onemocnění, které postihuje plíce a dýchací cesty. Způsobují ho bakterie v ústech, nosu a hrdle nakažené osoby. Příznaky se obvykle objevují 7 až 10 dní po nakažení, ale mohou se vyskytnout dokonce až po 21 dnech.

Příznaky se zprvu podobají běžnému nachlazení, jde o kýchání, rýmu či horečku. Slabý kašel časem nabývá na závažnosti, záchvaty jsou intenzivnější. Nakažený vykašlává hustý průhledný hlen, často to doprovází zvracení.

Nejzávažnější formy nemoci postihují malé děti, u nichž se mohou projevit vážné komplikace. Zahrnují zápal plic a encefalopatii (onemocnění mozku), může dojít až k úmrtí. U dospělých či dospívajících se mohou vyskytnout krátkodobá neschopnost dýchat, zlomená žebra, výhřez konečníku a kýla.