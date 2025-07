Putin Trumpovo rozčarování ignoruje. Kreml je dle expertů vždy připraven na nejhorší variantu

Ačkoli Trump vyjádřil výrazné zklamání z vývoje, Putin zjevně zůstává odhodlaný pokračovat v konfliktu, zejména vzhledem k tomu, že ruské síly postupují a ukrajinská armáda čelí chronickému nedostatku personálu. „Pokud chcete znát pravdu, Putin na nás hází samé sr*čky. Vždy se k nám chová velmi mile, ale nakonec to nemá žádný význam,“ prohlásil Trump na začátku tohoto týdne.

Putin měl podle informací listu nabídnout Trumpovi několik iniciativ ve snaze zlepšit vzájemné vztahy, včetně obchodních dohod v oblasti těžby vzácných zemin nebo spoluúčasti na dodávkách plynu do Evropy. Rovněž prý navrhoval využití ruských diplomatických služeb jako prostředníka na Blízkém východě – a to i v době, kdy Spojené státy zvažovaly bombardování Íránu. „Je to odvážný muž, to je jasné,“ řekl Putin o Trumpovi koncem minulého měsíce.

K žádným konkrétním ústupkům ze strany Moskvy v otázce Ukrajiny ale nedošlo. Putin naopak reagoval i na slova amerického prezidenta, že ukončení války je složitější, než očekával. „Tak to je. Skutečný život je vždy složitější než jeho představa,“ poznamenal.

Trumpovy výroky se snažil bagatelizovat i mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. „Bereme to s klidem. Očekáváme, že budeme pokračovat v dialogu s Washingtonem a v úsilí o nápravu našich vážně narušených bilaterálních vztahů,“ uvedl. Dodal, že „Trump má poměrně tvrdý styl vyjadřování“.

Podle zmíněných dvou osob blízkých Kremlu je Putin připraven na možnost, že Trump nakonec přistoupí k posílení sankcí. „Putin si osobních vztahů s Trumpem velmi cení a investuje do nich. Zároveň si ale nikdy nedělal iluze o tom, jak se americká politika vůči Rusku může vyvíjet. A ruské vedení se vždy připravovalo na nejhorší,“ uvedla Tatjana Stanovaja, vedoucí výzkumnice Carnegie Russia Eurasia Center.

Z pohledu Moskvy je zřejmé, že zmírnění sankcí ze strany USA může nastat až po ukončení války na Ukrajině. „Putin je do jisté míry velmi racionální. Pokud ze strany druhé nedochází k nárůstu nákladů, proč by měl měnit své chování?“ podotkl Stefan Meister z Německé rady pro zahraniční vztahy.

Možný obrat v ruském postoji vůči Ukrajině by podle expertky připadal v úvahu pouze za velmi specifických podmínek. „Pokud bychom se samozřejmě dostali do situace, kdy by Trump mohl a chtěl Putinovi dát vše, co se týká NATO, rozmístění zbraní v Evropě, infrastruktury a tak dále, myslím, že Putin by byl vůči Ukrajině mnohem flexibilnější. Ale to dnes není možné,“ uzavřela.